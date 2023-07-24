https://uz.sputniknews.ru/20230724/shavkat-mirziyoyev-den-rojdeniya-pozdravleniya-lidery-sentralnaya-aziya-37102860.html

Лидеры стран Центральной Азии поздравили Мирзиёева с днем рождения — что они пожелали

Лидеры стран Центральной Азии поздравили Мирзиёева с днем рождения — что они пожелали

С 66-летием президента Узбекистана по телефону поздравили Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов.

2023-07-24T12:20+0500

2023-07-24T12:20+0500

2023-07-24T14:14+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

день рождения

поздравления

телефонный разговор

президент

центральная азия

политика

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня главы стран Центральноазиатского региона поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по телефону поздравил узбекского коллегу, "пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во благо братского узбекского народа".Лидеры стран обсудили актуальные направления кыргызско-узбекского двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональную повестку.Еще один телефонный разговор состоялся с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Он поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, подчеркнув его весомый вклад в неуклонное социально-экономическое развитие страны и укрепление её позиций на международной арене, пожелал дружественному Узбекистану прогресса и процветания.В ходе беседы главы двух государств рассмотрели отдельные аспекты таджикско-узбекского стратегического партнёрства и союзнического взаимодействия, подчеркнув твёрдую готовность сторон к углублению доверительного межгосударственного диалога и дальнейшему плодотворному развитию отношений дружбы и добрососедства в соответствии с интересами народов двух стран. Также они обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.По телефону президента Узбекистана поздравил Сердар БердымухамедовПрезидент Туркменистана пожелал здоровья и больших успехов, благополучия и процветания братскому народу Узбекистана.Особое внимание в ходе беседы уделили наращиванию объемов взаимной торговли и продвижению проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе в области промышленности, энергетики, аграрном секторе, сфере транспорта и других важных направлениях.Главы двух государств с удовлетворением подчеркнули первые результаты совместной работы по созданию приграничной зоны свободной торговли “Шават – Дашагуз”.Позвонил и поздравил Мирзиёева и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пожелав здоровья, благополучия и новых успехов, а также мира и процветания братскому узбекскому народу.Лидеры двух стран подробно остановились на вопросах дальнейшего расширения и углубления отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.С удовлетворением отметили продуктивные итоги состоявшихся очередных заседаний межправкомиссии в Ташкенте и совместной рабочей группы в Астане.Кроме того, Мирзиёев и Токаев подчеркнули важность продолжения активных усилий в целях наращивания объемов товарооборота, продвижения проектов кооперации в отраслях промышленности и инфраструктуры, а также развития интенсивного гуманитарного обмена путем регулярного проведения совместных культурных мероприятий.Стороны обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества, рассмотрели график предстоящих контактов на высшем уровне.Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также тепло поздравил главу Узбекистана с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов.Также с 66-летием Мирзиёева по телефону поздравили Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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