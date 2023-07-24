Военные пресекли попытку двух БПЛА ВСУ атаковать объекты в Москве — фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Оба беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспилотниками, оба подавлены РЭБ, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на в Минобороны РФ.
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", — рассказали в оборонном ведомстве.
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Также, по его данным, никто из людей в результате пресеченной террористической атаки киевского режима не пострадал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.
Столичный дептранс проинформировал о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. Корреспондент РИА Новости передал, что около здания "Леруа Мерлен" на проспекте Лихачева, 15 стоят кареты скорой помощи, полицейские и пожарные машины. Подъехал и автомобиль ФСБ.
Это не первая попытка Киевского режима провести атаку беспилотниками по Москве. 4 июля в Подмосковье сбили пять дронов: два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки. Кроме того, два дрона система ПВО сбила в Новой Москве.