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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230724/moskva-ataka-bespilotniki-presecheniye-24-iyul-37094475.html
Военные пресекли попытку двух БПЛА ВСУ атаковать объекты в Москве — фото
Военные пресекли попытку двух БПЛА ВСУ атаковать объекты в Москве — фото
Оба беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет.
2023-07-24T08:24+0500
2023-07-24T08:24+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
москва
беспилотник
атака
в мире
всу
украина
минобороны рф
россия
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспилотниками, оба подавлены РЭБ, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на в Минобороны РФ.Также, по его данным, никто из людей в результате пресеченной террористической атаки киевского режима не пострадал.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.Столичный дептранс проинформировал о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. Корреспондент РИА Новости передал, что около здания "Леруа Мерлен" на проспекте Лихачева, 15 стоят кареты скорой помощи, полицейские и пожарные машины. Подъехал и автомобиль ФСБ.Это не первая попытка Киевского режима провести атаку беспилотниками по Москве. 4 июля в Подмосковье сбили пять дронов: два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки. Кроме того, два дрона система ПВО сбила в Новой Москве.
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спецоперация москва россия в мире сергей собянин минобороны рф всу украина беспилотник атака
спецоперация москва россия в мире сергей собянин минобороны рф всу украина беспилотник атака

Военные пресекли попытку двух БПЛА ВСУ атаковать объекты в Москве — фото

08:24 24.07.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Оба беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспилотниками, оба подавлены РЭБ, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на в Минобороны РФ.
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2023
Последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", — рассказали в оборонном ведомстве.
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
Последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2023
Последствия атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Также, по его данным, никто из людей в результате пресеченной террористической атаки киевского режима не пострадал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.
Столичный дептранс проинформировал о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. Корреспондент РИА Новости передал, что около здания "Леруа Мерлен" на проспекте Лихачева, 15 стоят кареты скорой помощи, полицейские и пожарные машины. Подъехал и автомобиль ФСБ.
Это не первая попытка Киевского режима провести атаку беспилотниками по Москве. 4 июля в Подмосковье сбили пять дронов: два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки. Кроме того, два дрона система ПВО сбила в Новой Москве.
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