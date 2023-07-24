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https://uz.sputniknews.ru/20230724/nafosat-koziyeva-velosport-serebro-italiya-37098583.html
Велосипедистка из Узбекистана выиграла серебро в Италии
Велосипедистка из Узбекистана выиграла серебро в Италии
В соревнованиях по шоссейной велогонке на дистанции 94,77 км Нафосат Козиева стала второй.
2023-07-24T10:38+0500
2023-07-24T11:39+0500
узбекистан
национальный олимпийский комитет узбекистана
спорт
италия
велоспорт
серебро
медаль
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Представительница Узбекистана Нафосат Козиева заняла второе место в шоссейной велогонке преодолев дистанцию в 94,77 км на международных соревнованиях по велоспорту "SAN GABRIEL GOLD RACE - 2° TROFEO RENZO TONON" в Италии, сообщает НОК.В тройке сильнейших:Ранее велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде.
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узбекистан национальный олимпийский комитет узбекистана спорт италия соревнования серебро медаль спортивные соревнования

Велосипедистка из Узбекистана выиграла серебро в Италии

10:38 24.07.2023 (обновлено: 11:39 24.07.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанка Нафосат Козиева завоевала серебряную медаль на соревнованиях по шоссейной велогонке в Италии
Узбекистанка Нафосат Козиева завоевала серебряную медаль на соревнованиях по шоссейной велогонке в Италии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В соревнованиях по шоссейной велогонке на дистанции 94,77 км Нафосат Козиева стала второй.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Представительница Узбекистана Нафосат Козиева заняла второе место в шоссейной велогонке преодолев дистанцию в 94,77 км на международных соревнованиях по велоспорту "SAN GABRIEL GOLD RACE - 2° TROFEO RENZO TONON" в Италии, сообщает НОК.
В тройке сильнейших:
Сильвия Занарди - (Италия),
Нафосат Козиева - (Узбекистан),
Элиза Девалльер - (Италия).
Ранее велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде.
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