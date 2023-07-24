https://uz.sputniknews.ru/20230724/nafosat-koziyeva-velosport-serebro-italiya-37098583.html

Велосипедистка из Узбекистана выиграла серебро в Италии

Велосипедистка из Узбекистана выиграла серебро в Италии

В соревнованиях по шоссейной велогонке на дистанции 94,77 км Нафосат Козиева стала второй.

2023-07-24T10:38+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Представительница Узбекистана Нафосат Козиева заняла второе место в шоссейной велогонке преодолев дистанцию в 94,77 км на международных соревнованиях по велоспорту "SAN GABRIEL GOLD RACE - 2° TROFEO RENZO TONON" в Италии, сообщает НОК.В тройке сильнейших:Ранее велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде.

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