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Велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде
Велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде
В первый день ЧА в Таиланде сборная республики выиграла одну серебряную и одну бронзовую медали в смешанной командной эстафете.
2023-06-07T15:36+0500
2023-06-07T15:36+0500
2023-06-07T16:05+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по велоспорту завоевала первые медали в смешанной командной эстафете на чемпионате Азии в Таиланде, сообщила пресс-служба НОК.В первый день соревнований в состязаниях на дистанции 30 км среди взрослых команда Узбекистана в составе Ольги Забелинской, Янины Кусковой, Евгении Голотиной, Алексея Фомовского, Дмитрия Бочарова и Бегзода Рахимбоева выиграла серебро, уступив соперникам из Казахстана и опередив сборную Китая.А молодежная сборная — Асал Ризаева, Севинч Юлдошева, Мохинабону Элмуродова, Фаррух Бобошеров, Диёр Тохиров и Камолиддин Бахриддинов — заняла третье место, уступив командам Казахстана (1-е место) и Таиланда (2-е место).Ранее Sputnik сообщал о том, что велогонщица из Узбекистана завоевала серебро на турнире в Сербии.
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узбекистан сборная узбекистана молодежная сборная узбекистана велоспорт медали серебро золотая медаль таиланд спортивные соревнования спорт
узбекистан сборная узбекистана молодежная сборная узбекистана велоспорт медали серебро золотая медаль таиланд спортивные соревнования спорт
Велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде
15:36 07.06.2023 (обновлено: 16:05 07.06.2023)
В первый день ЧА в Таиланде сборная республики выиграла серебряную и бронзовую медали в смешанной командной эстафете.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Сборная Узбекистана по велоспорту завоевала первые медали в смешанной командной эстафете на чемпионате Азии в Таиланде, сообщила пресс-служба НОК.
В первый день соревнований в состязаниях на дистанции 30 км среди взрослых команда Узбекистана в составе Ольги Забелинской, Янины Кусковой, Евгении Голотиной, Алексея Фомовского, Дмитрия Бочарова и Бегзода Рахимбоева выиграла серебро, уступив соперникам из Казахстана и опередив сборную Китая.
А молодежная сборная — Асал Ризаева, Севинч Юлдошева, Мохинабону Элмуродова, Фаррух Бобошеров, Диёр Тохиров и Камолиддин Бахриддинов — заняла третье место, уступив командам Казахстана (1-е место) и Таиланда (2-е место).
Ранее Sputnik
сообщал о том, что велогонщица из Узбекистана завоевала серебро на турнире в Сербии.