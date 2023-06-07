https://uz.sputniknews.ru/20230607/sbornaya-uzbekistan-velosport-chempionat-aziya-tailand-serebro-bronza-35783564.html

Велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде

Велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде

В первый день ЧА в Таиланде сборная республики выиграла одну серебряную и одну бронзовую медали в смешанной командной эстафете.

2023-06-07T15:36+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по велоспорту завоевала первые медали в смешанной командной эстафете на чемпионате Азии в Таиланде, сообщила пресс-служба НОК.В первый день соревнований в состязаниях на дистанции 30 км среди взрослых команда Узбекистана в составе Ольги Забелинской, Янины Кусковой, Евгении Голотиной, Алексея Фомовского, Дмитрия Бочарова и Бегзода Рахимбоева выиграла серебро, уступив соперникам из Казахстана и опередив сборную Китая.А молодежная сборная — Асал Ризаева, Севинч Юлдошева, Мохинабону Элмуродова, Фаррух Бобошеров, Диёр Тохиров и Камолиддин Бахриддинов — заняла третье место, уступив командам Казахстана (1-е место) и Таиланда (2-е место).Ранее Sputnik сообщал о том, что велогонщица из Узбекистана завоевала серебро на турнире в Сербии.

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