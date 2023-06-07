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https://uz.sputniknews.ru/20230607/sbornaya-uzbekistan-velosport-chempionat-aziya-tailand-serebro-bronza-35783564.html
Велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде
Велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде
В первый день ЧА в Таиланде сборная республики выиграла одну серебряную и одну бронзовую медали в смешанной командной эстафете.
2023-06-07T15:36+0500
2023-06-07T16:05+0500
узбекистан
сборная узбекистана
молодежная сборная узбекистана
велоспорт
медали
серебро
золотая медаль
таиланд
спортивные соревнования
спорт
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по велоспорту завоевала первые медали в смешанной командной эстафете на чемпионате Азии в Таиланде, сообщила пресс-служба НОК.В первый день соревнований в состязаниях на дистанции 30 км среди взрослых команда Узбекистана в составе Ольги Забелинской, Янины Кусковой, Евгении Голотиной, Алексея Фомовского, Дмитрия Бочарова и Бегзода Рахимбоева выиграла серебро, уступив соперникам из Казахстана и опередив сборную Китая.А молодежная сборная — Асал Ризаева, Севинч Юлдошева, Мохинабону Элмуродова, Фаррух Бобошеров, Диёр Тохиров и Камолиддин Бахриддинов — заняла третье место, уступив командам Казахстана (1-е место) и Таиланда (2-е место).Ранее Sputnik сообщал о том, что велогонщица из Узбекистана завоевала серебро на турнире в Сербии.
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узбекистан сборная узбекистана молодежная сборная узбекистана велоспорт медали серебро золотая медаль таиланд спортивные соревнования спорт
узбекистан сборная узбекистана молодежная сборная узбекистана велоспорт медали серебро золотая медаль таиланд спортивные соревнования спорт

Велогонщики из Узбекистана завоевали медали в Таиланде

15:36 07.06.2023 (обновлено: 16:05 07.06.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВелогонщики из Узбекистана завоевали медали на ЧА в Таиланде
Велогонщики из Узбекистана завоевали медали на ЧА в Таиланде - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В первый день ЧА в Таиланде сборная республики выиграла серебряную и бронзовую медали в смешанной командной эстафете.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по велоспорту завоевала первые медали в смешанной командной эстафете на чемпионате Азии в Таиланде, сообщила пресс-служба НОК.
В первый день соревнований в состязаниях на дистанции 30 км среди взрослых команда Узбекистана в составе Ольги Забелинской, Янины Кусковой, Евгении Голотиной, Алексея Фомовского, Дмитрия Бочарова и Бегзода Рахимбоева выиграла серебро, уступив соперникам из Казахстана и опередив сборную Китая.
А молодежная сборная — Асал Ризаева, Севинч Юлдошева, Мохинабону Элмуродова, Фаррух Бобошеров, Диёр Тохиров и Камолиддин Бахриддинов — заняла третье место, уступив командам Казахстана (1-е место) и Таиланда (2-е место).
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВелогонщики из Узбекистана завоевали медали на ЧА в Таиланде
Велогонщики из Узбекистана завоевали медали на ЧА в Таиланде - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
Велогонщики из Узбекистана завоевали медали на ЧА в Таиланде
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Ранее Sputnik сообщал о том, что велогонщица из Узбекистана завоевала серебро на турнире в Сербии.
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