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https://uz.sputniknews.ru/20230724/samyye-poseschayemyye-uzbekistantsami-strany-za-posledniye-polgoda-37111718.html
Самые посещаемые узбекистанцами страны за последние полгода
Самые посещаемые узбекистанцами страны за последние полгода
За границу с туристическими целями за последние полгода выехали более 2 млн узбекистанцев, сообщает Агентство статистики
2023-07-24T21:13+0500
2023-07-24T21:13+0500
инфографика
узбекистан
туризм
страны
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саудовская аравия
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В тройке самых посещаемых узбекистанцами стран — Кыргызстан (815,4 тыс. человек), Таджикистан (520,7 тыс. человек) и Казахстан (337,7 тыс. человек).Далее идет Россия, там побывали 94 тыс. человек, за ней Турция — 75,7 тыс., ОАЭ — 64,5 тыс., Саудовская Аравия — 34,5 тыс. и Кувейт — 20,8 тыс. человек.А вот Египет и Азербайджан были менее популярным направлением среди узбекистанцев, туда съездили 12,2 и 9,1 тыс. человек соответственно.
узбекистан
страны
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узбекистан узбекистанцы посещение заграница выезд полгода туристические цели кыргызстан таджикистан казахстан россия турция кувейт саудовская аравия египет азербайджан
узбекистан узбекистанцы посещение заграница выезд полгода туристические цели кыргызстан таджикистан казахстан россия турция кувейт саудовская аравия египет азербайджан

Самые посещаемые узбекистанцами страны за последние полгода

21:13 24.07.2023
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За границу с туристическими целями за последние полгода выехали более 2 млн узбекистанцев, сообщает Агентство статистики.
Самые посещаемые узбекистанцами страны за последние полгода инфографика - Sputnik Узбекистан
В тройке самых посещаемых узбекистанцами стран — Кыргызстан (815,4 тыс. человек), Таджикистан (520,7 тыс. человек) и Казахстан (337,7 тыс. человек).
Далее идет Россия, там побывали 94 тыс. человек, за ней Турция — 75,7 тыс., ОАЭ — 64,5 тыс., Саудовская Аравия — 34,5 тыс. и Кувейт — 20,8 тыс. человек.
А вот Египет и Азербайджан были менее популярным направлением среди узбекистанцев, туда съездили 12,2 и 9,1 тыс. человек соответственно.
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