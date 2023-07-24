https://uz.sputniknews.ru/20230724/samyye-poseschayemyye-uzbekistantsami-strany-za-posledniye-polgoda-37111718.html

Самые посещаемые узбекистанцами страны за последние полгода

Самые посещаемые узбекистанцами страны за последние полгода

За границу с туристическими целями за последние полгода выехали более 2 млн узбекистанцев, сообщает Агентство статистики

2023-07-24T21:13+0500

2023-07-24T21:13+0500

2023-07-24T21:13+0500

инфографика

узбекистан

туризм

страны

кыргызстан

таджикистан

казахстан

россия

саудовская аравия

кувейт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/18/37120233_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_eaa0e9bb5b01bc17175f0345990f5129.png

В тройке самых посещаемых узбекистанцами стран — Кыргызстан (815,4 тыс. человек), Таджикистан (520,7 тыс. человек) и Казахстан (337,7 тыс. человек).Далее идет Россия, там побывали 94 тыс. человек, за ней Турция — 75,7 тыс., ОАЭ — 64,5 тыс., Саудовская Аравия — 34,5 тыс. и Кувейт — 20,8 тыс. человек.А вот Египет и Азербайджан были менее популярным направлением среди узбекистанцев, туда съездили 12,2 и 9,1 тыс. человек соответственно.

узбекистан

страны

таджикистан

казахстан

россия

саудовская аравия

кувейт

египет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан узбекистанцы посещение заграница выезд полгода туристические цели кыргызстан таджикистан казахстан россия турция кувейт саудовская аравия египет азербайджан