https://uz.sputniknews.ru/20230724/samyye-poseschayemyye-uzbekistantsami-strany-za-posledniye-polgoda-37111718.html
Самые посещаемые узбекистанцами страны за последние полгода
Самые посещаемые узбекистанцами страны за последние полгода
За границу с туристическими целями за последние полгода выехали более 2 млн узбекистанцев, сообщает Агентство статистики
2023-07-24T21:13+0500
2023-07-24T21:13+0500
2023-07-24T21:13+0500
инфографика
узбекистан
туризм
страны
кыргызстан
таджикистан
казахстан
россия
саудовская аравия
кувейт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/18/37120233_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_eaa0e9bb5b01bc17175f0345990f5129.png
В тройке самых посещаемых узбекистанцами стран — Кыргызстан (815,4 тыс. человек), Таджикистан (520,7 тыс. человек) и Казахстан (337,7 тыс. человек).Далее идет Россия, там побывали 94 тыс. человек, за ней Турция — 75,7 тыс., ОАЭ — 64,5 тыс., Саудовская Аравия — 34,5 тыс. и Кувейт — 20,8 тыс. человек.А вот Египет и Азербайджан были менее популярным направлением среди узбекистанцев, туда съездили 12,2 и 9,1 тыс. человек соответственно.
узбекистан
страны
таджикистан
казахстан
россия
саудовская аравия
кувейт
египет
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/18/37120233_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_97080107af20a73c899a05c994d64e89.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан узбекистанцы посещение заграница выезд полгода туристические цели кыргызстан таджикистан казахстан россия турция кувейт саудовская аравия египет азербайджан
узбекистан узбекистанцы посещение заграница выезд полгода туристические цели кыргызстан таджикистан казахстан россия турция кувейт саудовская аравия египет азербайджан
Самые посещаемые узбекистанцами страны за последние полгода
За границу с туристическими целями за последние полгода выехали более 2 млн узбекистанцев, сообщает Агентство статистики.
В тройке самых посещаемых узбекистанцами стран — Кыргызстан (815,4 тыс. человек), Таджикистан (520,7 тыс. человек) и Казахстан (337,7 тыс. человек).
Далее идет Россия, там побывали 94 тыс. человек, за ней Турция — 75,7 тыс., ОАЭ — 64,5 тыс., Саудовская Аравия — 34,5 тыс. и Кувейт — 20,8 тыс. человек.
А вот Египет и Азербайджан были менее популярным направлением среди узбекистанцев, туда съездили 12,2 и 9,1 тыс. человек соответственно.