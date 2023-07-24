https://uz.sputniknews.ru/20230724/shavkat-mirziyoyev-den-rojdeniya-putin-pozdravleniye-37104201.html
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения
Президент России направил поздравление главе Узбекистана с 66-летием.
2023-07-24T12:39+0500
2023-07-24T12:39+0500
2023-07-24T12:47+0500
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владимир путин
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президент узбекистана
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день рождения
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.Президент России отметил большой личный вклад Мирзиёева “в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях”. Также он добавил, что высоко ценит добрые, товарищеские отношения, выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.В заключение российский лидер пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
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россия владимир путин узбекистан президент президент узбекистана шавкат мирзиёев день рождения поздравление политика сайт кремль
россия владимир путин узбекистан президент президент узбекистана шавкат мирзиёев день рождения поздравление политика сайт кремль
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения
12:39 24.07.2023 (обновлено: 12:47 24.07.2023)
Президент России направил поздравление главе Узбекистана с 66-летием.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Сегодня Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщается на сайте
Кремля.
“Вы пользуетесь весьма высоким авторитетом среди граждан Узбекистана, что в полной мере подтвердили итоги недавних президентских выборов. Под Вашим руководством страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, эффективно защищает свои интересы на мировой арене”, — говорится в поздравлении.
Президент России отметил большой личный вклад Мирзиёева “в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях”.
Также он добавил, что высоко ценит добрые, товарищеские отношения, выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.
В заключение российский лидер пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.