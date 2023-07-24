https://uz.sputniknews.ru/20230724/shavkat-mirziyoyev-den-rojdeniya-putin-pozdravleniye-37104201.html

Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Президент России направил поздравление главе Узбекистана с 66-летием.

2023-07-24T12:39+0500

2023-07-24T12:39+0500

2023-07-24T12:47+0500

россия

владимир путин

узбекистан

президент

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шавкат мирзиёев

день рождения

поздравление

политика

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.Президент России отметил большой личный вклад Мирзиёева “в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях”. Также он добавил, что высоко ценит добрые, товарищеские отношения, выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.В заключение российский лидер пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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