https://uz.sputniknews.ru/20230724/tashkent-novyy-marshrut-avtobus-60-37099975.html

В Ташкенте появился новый автобусный маршрут

В Ташкенте появился новый автобусный маршрут

От 4 до 5 электробусов Yutong будут курсировать по маршруту ЦУМ "Ташкент" — Электрокабельный завод со средним интервалом 15 минут.

2023-07-24T11:39+0500

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узбекистан

ташкент

автобусы

маршрут

общество

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте открыли новый автобусный маршрут № 60 (ЦУМ "Ташкент" — Электрокабельный завод), сообщает Telegram-канал Tashtrans.uz.Его обслуживают автобусы Yutong.Стоимость проезда — 1400 сумов, число автобусов на маршруте — от 4 до 5, средний интервал между ними — 15 минут.Трасса следования: со стороны конечной "ЦУМ" автобусы едут по улице Ислама Каримова (Завод Фотон), проспекту Амира Темура (Музей Искусств), далее по улицам Шахрисабз (Роддом № 6), Махтумкули (Школа Успенского), Шастри (Старая Консерватория), проспектам Мустакиллик (Метро Пушкина), Мирзо Улугбека (Метро Буюк Ипак Йули, Академгородок) и затем по улице Дурмон Йули до конечной "Электрокабельный завод".Также, с 24 июля, автобусный маршрут № 75 (Площадь Актепа — Махалля Самарканд) со стороны конечной "Махалля Самарканд" сократили до новой конечной "Метро Кипчак (5-Бекат).А автобусный маршрут № 103 (Т/ц "Чорсу" — Поселок Куёшли) со стороны поселка Куёшли сократили до новой конечной "Улица Домбрабад".Ранее Sputnik сообщал о запуске 3-х новых автобусных маршрутов.

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