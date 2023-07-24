https://uz.sputniknews.ru/20230724/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-24-iyul-37098078.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
В понедельник, 24 июля, частично без электричества останутся жители двух районов. Причина — плановые ремонтные работы.
2023-07-24T10:12+0500
2023-07-24T10:12+0500
2023-07-24T11:30+0500
узбекистан
ташкент
электричество
район
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общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского хокимията.Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени. Ранее Sputnik писал о том, что в Ташкенте ограничат освещение на центральных улицах.
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узбекистан ташкент электричество свет ремонт район адреса общество график отключения электричества
узбекистан ташкент электричество свет ремонт район адреса общество график отключения электричества
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
10:12 24.07.2023 (обновлено: 11:30 24.07.2023)
В понедельник, 24 июля, частично без электричества останутся жители двух районов. Причина — плановые ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Сегодня в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского хокимията.
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:
Юнусабадский район — с 10.30 до 15.00 махалли “Юнусабад” и “Акбарабад”;
Яккасарайский район — с 09.00 до 16.00 махалля “Абдулла Каххар”;
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.