https://uz.sputniknews.ru/20230724/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-24-iyul-37098078.html

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

В понедельник, 24 июля, частично без электричества останутся жители двух районов. Причина — плановые ремонтные работы.

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского хокимията.Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени. Ранее Sputnik писал о том, что в Ташкенте ограничат освещение на центральных улицах.

узбекистан

ташкент

юнусабадский район

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