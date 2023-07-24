https://uz.sputniknews.ru/20230724/turtsiya-rossiya-sudno-sled-vzryvchatka-fsb-37106465.html

В сухогрузе, следовавшем из Турции в Россию, нашли следы взрывчатки

В сухогрузе, следовавшем из Турции в Россию, нашли следы взрывчатки

ФСБ обнаружила следы взрывчатки в шедшем из Турции в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна. В мае оно пребывало порту Килия на Украине.

2023-07-24T13:29+0500

2023-07-24T13:29+0500

2023-07-24T13:29+0500

происшествия

в мире

турция

ростов-на-дону

фсб россии

россия

судно

керченский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35729111_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_d85173ea1153100dcc4f931286b158b6.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. На борту сухогруза, который следовал из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.Помимо этого, специалисты нашли признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.В ведомстве напомнили, что в целях безопасности проверяют суда, направляющиеся в Азовское море через Керченский пролив. По информации спецслужбы, в конце мая данный сухогруз стоял в украинском порту Килия. А в июле в турецком порту Тузла полностью сменилась судовая команда, состоявшая из 12 граждан Украины, а само судно сменило название.В итоге сухогрузу запретили проход под Крымским мостом.После теракта, устроенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки, позволяющей вывозить зерно из украинских портов на Черном море. Это означало, что Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Позже в оборонном ведомстве РФ предупредили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматривать как потенциальных перевозчиков военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, считать вовлеченными в конфликт на стороне Киева.Ранее Путин заявил, что Россия способна заместить поставки украинского зерна.

ростов-на-дону

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

происшествия в мире турция ростов-на-дону фсб россии россия судно керченский пролив