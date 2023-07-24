https://uz.sputniknews.ru/20230724/ukraina-zerno-postavki-rossiya-zamescheniye-putin-37097109.html

Россия способна заместить поставки украинского зерна — Путин

Россия способна заместить поставки украинского зерна — Путин

РФ может заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

2023-07-24T09:45+0500

2023-07-24T09:45+0500

2023-07-24T09:58+0500

россия

в мире

владимир путин

африка

украина

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Россия способна заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости.Об этом глава РФ написал в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".По его словам, с учетом всех факторов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "зерновой сделки" потеряло смысл. За год действия соглашения с Украины было экспортировано 32,8 млн тонн грузов, из них 70% ушло в страны с хорошими доходами населения, в то время как на долю беднейших стран пришлось менее 3% от общего объема поставок — меньше 1 млн тонн.Президент России напомнил, что "зерновая сделка" изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Однако по факту ее использовали лишь для обогащения западных бизнесменов, перепродававших украинское зерно.При этом ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было, указал ПутинВместе с тем он заверил, что Москва продолжит энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений.Владимир Путин в преддверии саммита "Россия - Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, также высоко оценил развитие экономических связей с этим континентом — как с отдельными государствами, так и с региональными интеграционными объединениями, включая Африканский союз.Ранее президент РФ заявил о том, что невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки — это наглость.

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