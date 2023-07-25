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Как пережить вступительные экзамены в жарких условиях Узбекистана — психолог
Как пережить вступительные экзамены в жарких условиях Узбекистана — психолог
В августе абитуриентов ждет жаркое время – причем во всех смыслах, ведь впереди экзамены в вузы. Конечно, это период серьезных переживаний. Как справиться со стрессом и настроить себя на рабочий лад — в материале Sputnik.
2023-07-25T21:07+0500
2023-07-25T21:07+0500
это интересно
мнение эксперта
психолог
экзамены
стресс
отдых
общество
узбекистан
жара
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И без того эмоционально сложную ситуацию усугубляет жаркий климат и привычка некоторых абитуриентов заедать стресс. Поэтому семейный психолог София Седых дала несколько простых советов, как подготовиться к предстоящим экзаменам с минимальными для себя психологическими потерями.Управление стрессомСправиться с тревожностью и стрессом помогут регулярные расслабляющие техники, как, например, глубокое дыхание и медитация.В случае, если восстановиться во время сна не удается, включается режим стресса. Поэтому будьте готовы к таким неприятным состояниям, как тревожность, нервозность, ухудшение памяти и концентрации.Также полезно будет составить план подготовки к экзаменам, который включает конкретные цели и эффективное распределение времени. Ограждайте себя в это время от лишней информации, новостей, активного общения — это поможет высвободить ресурсы памяти для необходимых знаний.Здоровое питаниеВажно придерживаться здорового и сбалансированного питания не только перед экзаменами, но и в обычной жизни.Непосредственно перед часом X постарайтесь избегать жирной и тяжелой пищи, которая может вызвать чувство сонливости и дискомфорт во время тестовых испытаний. Если нет возможности изменить рацион, ешьте порциями, которые не будут давать нагрузку. Однако в этот период лучше выбирать легкие и питательные продукты — фрукты, овощи, злаки, богатые белком блюда.Разумные паузыНе забывайте делать перерывы во время подготовки к экзаменам. Важно дать своему мозгу отдохнуть и восстановиться. Используйте время для физических упражнений, прогулок на свежем воздухе или хобби, чтобы снять напряжение и повысить продуктивность. Смена активностей поможет мозгу отдохнуть и переключиться.Адаптация к жареВ условиях жаркого климата Узбекистана важно знать о том, что поможет охладить организм. Носите легкую, воздухопроницаемую одежду, чтобы предотвратить перегревание.Гидратация. Важно пить достаточное количество воды, особенно в условиях жары. Причем делать это регулярно, чтобы избежать обезвоживания, которое может помешать вашей концентрации и работоспособности. Лучше пить часто и понемногу, чем долго терпеть и потом выпить сразу несколько стаканов.Поддержка окружения. Разговаривайте с друзьями, семьей обо всех своих волнениях и тревогах. Опыт показывает, что большинство из них не имеют под собой оснований, а близкие люди с готовностью окажут поддержку, стоит только о ней попросить.Ранее психолог рассказала о том, как помочь первокласснику побороть стресс.
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Анна Желиховская
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мнение эксперта это интересно узбекистан общество экзамены психолог стресс отдых жара
мнение эксперта это интересно узбекистан общество экзамены психолог стресс отдых жара

Как пережить вступительные экзамены в жарких условиях Узбекистана — психолог

21:07 25.07.2023
© AFP 2023 / YURI KORSUNTSEVУзбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте
Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / YURI KORSUNTSEV
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
В августе абитуриентов ждет жаркое время, причем во всех смыслах, ведь впереди — экзамены в вузы. Конечно, это период серьезных переживаний. Как справиться со стрессом и настроить себя на рабочий лад — в материале Sputnik.
И без того эмоционально сложную ситуацию усугубляет жаркий климат и привычка некоторых абитуриентов заедать стресс. Поэтому семейный психолог София Седых дала несколько простых советов, как подготовиться к предстоящим экзаменам с минимальными для себя психологическими потерями.
© Из личного архива Софии СедыхСемейный психолог София Седых
семейный психолог София Седых - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Семейный психолог София Седых
© Из личного архива Софии Седых
Управление стрессом
Справиться с тревожностью и стрессом помогут регулярные расслабляющие техники, как, например, глубокое дыхание и медитация.
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедитация
Фестиваль свободного творчества Пустые холмы - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Медитация
© Sputnik / Алексей Куденко
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“Сейчас практики дыхания для успокоения можно найти в открытом доступе в Интернете. Обязательно высыпайтесь. Я замечаю, как абитуриенты игнорируют сон при подготовке к экзаменам, поэтому считаю важным объяснить, что сон — один из важнейших факторов улучшения памяти и общего состояния. Потребность в отдыхе у всех разная, однако 6-9 часов полноценного сна помогут восполнить энергетические затраты”, — говорит психолог.
В случае, если восстановиться во время сна не удается, включается режим стресса. Поэтому будьте готовы к таким неприятным состояниям, как тревожность, нервозность, ухудшение памяти и концентрации.
© Depositphotos.com / XalanxУставший мужчина с ноутбуком на голове
Уставший мужчина с ноутбуком на голове - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Уставший мужчина с ноутбуком на голове
© Depositphotos.com / Xalanx
Также полезно будет составить план подготовки к экзаменам, который включает конкретные цели и эффективное распределение времени. Ограждайте себя в это время от лишней информации, новостей, активного общения — это поможет высвободить ресурсы памяти для необходимых знаний.
Здоровое питание
Важно придерживаться здорового и сбалансированного питания не только перед экзаменами, но и в обычной жизни.
© Depositphotos.com / Subbotina Anna Девушка я яблоками и выпечкой
Девушка я яблоками и выпечкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Девушка я яблоками и выпечкой
© Depositphotos.com / Subbotina Anna
Непосредственно перед часом X постарайтесь избегать жирной и тяжелой пищи, которая может вызвать чувство сонливости и дискомфорт во время тестовых испытаний. Если нет возможности изменить рацион, ешьте порциями, которые не будут давать нагрузку. Однако в этот период лучше выбирать легкие и питательные продукты — фрукты, овощи, злаки, богатые белком блюда.
Разумные паузы
Не забывайте делать перерывы во время подготовки к экзаменам. Важно дать своему мозгу отдохнуть и восстановиться. Используйте время для физических упражнений, прогулок на свежем воздухе или хобби, чтобы снять напряжение и повысить продуктивность. Смена активностей поможет мозгу отдохнуть и переключиться.
"С радостью поделюсь одной действенной техникой запоминания через тело. Если совершать некое действие (например, скрещивать пальцы), и при этом читать или слушать необходимую информацию, то воспроизведение этого действия во время экзамена поможет ее вспомнить", — объяснила эксперт.
Адаптация к жаре
В условиях жаркого климата Узбекистана важно знать о том, что поможет охладить организм. Носите легкую, воздухопроницаемую одежду, чтобы предотвратить перегревание.
“Проживая большую часть жизни в условиях резко континентального климата, я поняла, например, что наша шея — некий термостат. Прикладывая прохладный предмет к шее, мы даем сигнал организму, что не перегреваемся и тем самым сохраняем ресурсное состояние”, — уточняет София Седых.
Гидратация. Важно пить достаточное количество воды, особенно в условиях жары. Причем делать это регулярно, чтобы избежать обезвоживания, которое может помешать вашей концентрации и работоспособности. Лучше пить часто и понемногу, чем долго терпеть и потом выпить сразу несколько стаканов.
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды, архивное фото
Стакан воды, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Стакан воды, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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Поддержка окружения. Разговаривайте с друзьями, семьей обо всех своих волнениях и тревогах. Опыт показывает, что большинство из них не имеют под собой оснований, а близкие люди с готовностью окажут поддержку, стоит только о ней попросить.
Ранее психолог рассказала о том, как помочь первокласснику побороть стресс.
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