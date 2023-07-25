https://uz.sputniknews.ru/20230725/ekzameny-jara-stress-podgotovka-psixolog-rekomendatsii-37181360.html

Как пережить вступительные экзамены в жарких условиях Узбекистана — психолог

Как пережить вступительные экзамены в жарких условиях Узбекистана — психолог

В августе абитуриентов ждет жаркое время – причем во всех смыслах, ведь впереди экзамены в вузы. Конечно, это период серьезных переживаний. Как справиться со стрессом и настроить себя на рабочий лад — в материале Sputnik.

2023-07-25T21:07+0500

2023-07-25T21:07+0500

2023-07-25T21:07+0500

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И без того эмоционально сложную ситуацию усугубляет жаркий климат и привычка некоторых абитуриентов заедать стресс. Поэтому семейный психолог София Седых дала несколько простых советов, как подготовиться к предстоящим экзаменам с минимальными для себя психологическими потерями.Управление стрессомСправиться с тревожностью и стрессом помогут регулярные расслабляющие техники, как, например, глубокое дыхание и медитация.В случае, если восстановиться во время сна не удается, включается режим стресса. Поэтому будьте готовы к таким неприятным состояниям, как тревожность, нервозность, ухудшение памяти и концентрации.Также полезно будет составить план подготовки к экзаменам, который включает конкретные цели и эффективное распределение времени. Ограждайте себя в это время от лишней информации, новостей, активного общения — это поможет высвободить ресурсы памяти для необходимых знаний.Здоровое питаниеВажно придерживаться здорового и сбалансированного питания не только перед экзаменами, но и в обычной жизни.Непосредственно перед часом X постарайтесь избегать жирной и тяжелой пищи, которая может вызвать чувство сонливости и дискомфорт во время тестовых испытаний. Если нет возможности изменить рацион, ешьте порциями, которые не будут давать нагрузку. Однако в этот период лучше выбирать легкие и питательные продукты — фрукты, овощи, злаки, богатые белком блюда.Разумные паузыНе забывайте делать перерывы во время подготовки к экзаменам. Важно дать своему мозгу отдохнуть и восстановиться. Используйте время для физических упражнений, прогулок на свежем воздухе или хобби, чтобы снять напряжение и повысить продуктивность. Смена активностей поможет мозгу отдохнуть и переключиться.Адаптация к жареВ условиях жаркого климата Узбекистана важно знать о том, что поможет охладить организм. Носите легкую, воздухопроницаемую одежду, чтобы предотвратить перегревание.Гидратация. Важно пить достаточное количество воды, особенно в условиях жары. Причем делать это регулярно, чтобы избежать обезвоживания, которое может помешать вашей концентрации и работоспособности. Лучше пить часто и понемногу, чем долго терпеть и потом выпить сразу несколько стаканов.Поддержка окружения. Разговаривайте с друзьями, семьей обо всех своих волнениях и тревогах. Опыт показывает, что большинство из них не имеют под собой оснований, а близкие люди с готовностью окажут поддержку, стоит только о ней попросить.Ранее психолог рассказала о том, как помочь первокласснику побороть стресс.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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