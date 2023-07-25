https://uz.sputniknews.ru/20230725/kamchik-pereval-gruzovik-avariya-kyuvet-37141624.html
На перевале Камчик грузовик перевернулся в кювет — фото, видео
На перевале Камчик грузовик перевернулся в кювет — фото, видео
Авария произошла из-за утечки топлива двигавшегося впереди грузового авто. Последствия происшествия ликвидировали, пострадавших нет.
2023-07-25T12:17+0500
2023-07-25T12:17+0500
2023-07-25T12:26+0500
узбекистан
грузовик
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дтп
мчс узбекистана
происшествие
перевал
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Накануне вечером на перевале “Камчик” в восточной части Узбекистана в кювет с обочины дороги упал грузовик, сообщает пресс-служба МЧС.Причиной аварии стало двигавшееся впереди грузовое авто марки “DAF”. Его водитель по невнимательности остановился посреди дороги, в результате произошла утечка топлива. Поэтому, едущий за ним строительный грузовик CIMC, соскользнув с трассы, перевернулся в кювет.На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, сотрудники ДПС и работники “Камчикавтойул”, которые ликвидировали последствия происшествия. Одну сторону дороги временно перекрыли. Пострадавших нет.По информации службы безопасности дорожного движения, в настоящее движение по перевалу продолжается.Ранее из-за схода селя на перевале Камчик погибли две жительницы Намангана.
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узбекистан грузовик перевал камчик авария грузовик происшествие видео фото
узбекистан грузовик перевал камчик авария грузовик происшествие видео фото
На перевале Камчик грузовик перевернулся в кювет — фото, видео
12:17 25.07.2023 (обновлено: 12:26 25.07.2023)
Авария произошла из-за утечки топлива двигавшегося впереди грузового авто. Последствия происшествия ликвидировали, пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik
. Накануне вечером на перевале “Камчик” в восточной части Узбекистана в кювет с обочины дороги упал грузовик, сообщает пресс-служба
МЧС.
Причиной аварии стало двигавшееся впереди грузовое авто марки “DAF”. Его водитель по невнимательности остановился посреди дороги, в результате произошла утечка топлива. Поэтому, едущий за ним строительный грузовик CIMC, соскользнув с трассы, перевернулся в кювет.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, сотрудники ДПС и работники “Камчикавтойул”, которые ликвидировали последствия происшествия. Одну сторону дороги временно перекрыли. Пострадавших нет.
По информации службы безопасности дорожного движения,
в настоящее движение по перевалу продолжается.