https://uz.sputniknews.ru/20230725/kamchik-pereval-gruzovik-avariya-kyuvet-37141624.html

На перевале Камчик грузовик перевернулся в кювет — фото, видео

На перевале Камчик грузовик перевернулся в кювет — фото, видео

Авария произошла из-за утечки топлива двигавшегося впереди грузового авто. Последствия происшествия ликвидировали, пострадавших нет.

2023-07-25T12:17+0500

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узбекистан

грузовик

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дтп

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Накануне вечером на перевале “Камчик” в восточной части Узбекистана в кювет с обочины дороги упал грузовик, сообщает пресс-служба МЧС.Причиной аварии стало двигавшееся впереди грузовое авто марки “DAF”. Его водитель по невнимательности остановился посреди дороги, в результате произошла утечка топлива. Поэтому, едущий за ним строительный грузовик CIMC, соскользнув с трассы, перевернулся в кювет.На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, сотрудники ДПС и работники “Камчикавтойул”, которые ликвидировали последствия происшествия. Одну сторону дороги временно перекрыли. Пострадавших нет.По информации службы безопасности дорожного движения, в настоящее движение по перевалу продолжается.Ранее из-за схода селя на перевале Камчик погибли две жительницы Намангана.

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