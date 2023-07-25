https://uz.sputniknews.ru/20230725/klub-uzbekskiy-yazyk-posolstvo-uzbekistan-kitay-37133967.html

В Китае появился Клуб друзей узбекского языка

В Китае появился Клуб друзей узбекского языка

Он создан при посольстве Узбекистана в Пекине и призван помочь соотечественникам, проживающим в Китае, сохранять национальную идентичность.

2023-07-25T09:46+0500

2023-07-25T09:46+0500

2023-07-25T10:10+0500

узбекистан

китай

посольство

клуб

узбекский язык

культура

общество

соотечественники

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. При посольстве Узбекистана в Пекине открыли Клуб друзей узбекского языка. Состоялось его первое заседание, сообщает ИА “Дунё”.Члены клуба — узбекистанцы, обучающиеся в китайских вузах.Речь шла о реформах, проводимых в РУз в последние годы и направленных на повышение статуса государственного языка. Также прошла презентация пятитомника “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” (“Толковый словарь узбекского языка”), изданного Академией наук Узбекистана.Он включает более 80 тыс. слов и словосочетаний и является основным средством повышения грамотности и квалификации работников госорганизаций и учреждений.По мнению участников заседания, клуб внесет большой вклад в изучение истории, культуры, искусства Узбекистана, а главное, родного языка, послужит сохранению национальной идентичности соотечественников, проживающих в Китае.Один среди миллиардов: китаец хочет преподавать узбекский язык на своей родине.

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