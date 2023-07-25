https://uz.sputniknews.ru/20230725/orgkomitet-olimpiyskix-i-paralimpiyskix-igr-prezentoval-fakel-parij-2024-37193908.html
Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр презентовал факел Париж-2024
Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр презентовал факел Париж-2024
Равенство, вода, мир — этим трем символам уделили особое внимание при создании дизайна факела
2023-07-25T20:51+0500
2023-07-25T20:51+0500
2023-07-25T20:51+0500
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олимпиада
париж
факел
франция
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже презентовал символ предстоящих соревнований — факел, сообщает НОК.При создании дизайна факела большое внимание уделили равенству, воду и миру.Факел состоит из 2 частей, верхняя и нижняя стороны одинаковой длины. Это относится как к гендерному равенству, так и к тому, что в истории Олимпийских игр именно в Париже в 2024 году количество атлетов мужского и женского пола будет одинаковое.Согласно плану, эстафета факела охватит многие регионы вокруг Средиземного моря. Кроме того, вода является символом жизненной силой. Она также символизирует и то, что церемония открытия соревнований впервые будет проходить на воде (на реке Сена).Олимпийские игры — это символ мира. Во время каждой игры оргкомитет пытается представить это направление разными символами. Этот факел также олицетворяет объединение людей и народов на земле под этой идеей.Напомним, что XXXIII летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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париж олимпиада факел дизайн оргкомитет олимпийские паралимпийские игры 2024 год соревнования франция
париж олимпиада факел дизайн оргкомитет олимпийские паралимпийские игры 2024 год соревнования франция
Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр презентовал факел Париж-2024
Равенство, вода, мир — этим трем символам уделили особое внимание при создании дизайна факела.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже презентовал символ предстоящих соревнований — факел, сообщает НОК
.
При создании дизайна факела большое внимание уделили равенству, воду и миру.
Факел состоит из 2 частей, верхняя и нижняя стороны одинаковой длины. Это относится как к гендерному равенству, так и к тому, что в истории Олимпийских игр именно в Париже в 2024 году количество атлетов мужского и женского пола будет одинаковое.
Согласно плану, эстафета факела охватит многие регионы вокруг Средиземного моря. Кроме того, вода является символом жизненной силой. Она также символизирует и то, что церемония открытия соревнований впервые будет проходить на воде (на реке Сена).
Олимпийские игры — это символ мира. Во время каждой игры оргкомитет пытается представить это направление разными символами. Этот факел также олицетворяет объединение людей и народов на земле под этой идеей.
Напомним, что XXXIII летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.