https://uz.sputniknews.ru/20230725/ssha-zaschita-polsha-boytsy-vagner-obeschaniye-37135227.html
США пообещали защитить Польшу от бойцов "Вагнера"
США пообещали защитить Польшу от бойцов "Вагнера"
Так американский Госдеп отреагировал на слова Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу.
2023-07-25T10:06+0500
2023-07-25T10:06+0500
2023-07-25T10:11+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Госдепартамент США пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО в ответ на слова президента Беларуси о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу, сообщает РИА Новости.Напомним, что на встрече с Владимиром Путиным Лукашенко сказал, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.Ранее Sputnik сообщал о встрече Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.
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в мире польша россия сша госдепартамент сша нато владимир путин александр лукашенко
в мире польша россия сша госдепартамент сша нато владимир путин александр лукашенко
США пообещали защитить Польшу от бойцов "Вагнера"
10:06 25.07.2023 (обновлено: 10:11 25.07.2023)
Так американский Госдеп отреагировал на слова Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Госдепартамент США пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО в ответ на слова президента Беларуси о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу, сообщает РИА Новости.
"Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.
Напомним, что на встрече с Владимиром Путиным Лукашенко сказал, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
Ранее Sputnik
сообщал о встрече Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.