https://uz.sputniknews.ru/20230725/ssha-zaschita-polsha-boytsy-vagner-obeschaniye-37135227.html

США пообещали защитить Польшу от бойцов "Вагнера"

США пообещали защитить Польшу от бойцов "Вагнера"

Так американский Госдеп отреагировал на слова Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу.

2023-07-25T10:06+0500

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2023-07-25T10:11+0500

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владимир путин

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Госдепартамент США пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО в ответ на слова президента Беларуси о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу, сообщает РИА Новости.Напомним, что на встрече с Владимиром Путиным Лукашенко сказал, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.Ранее Sputnik сообщал о встрече Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.

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