https://uz.sputniknews.ru/20230725/tashkent-chempionat-aziya-voleybol-sbornaya-uzbekistan-chetvertfinal-37142522.html

Сборная Узбекистана по волейболу обыграла Казахстан и вышла в четвертьфинал на ЧА

Сборная Узбекистана по волейболу обыграла Казахстан и вышла в четвертьфинал на ЧА

На проходящем в Ташкенте чемпионате Азии по волейболу среди юниоров завершились матчи группового этапа. Узбекские спортсмены победили соперников из Казахстана со счетом 3:0.

2023-07-25T13:11+0500

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команда

победа

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана обыграла команду Казахстана со счетом 3:0 в матче группового этапа на чемпионате Азии по волейболу среди юниоров в Ташкенте, сообщает НОК. Игра пройдет 26 июля в 17.30 в спортивном комплексе “Юнусабад”.Напомним, что в Ташкенте проходит чемпионат Азии по волейболу среди спортсменов до 16 лет. В группе “А”, в которую входят узбекистанцы, выступают 3 команды. Юношеская сборная Узбекистана в первом туре вышла на поле против соперников из Гонконга, одержав победу со счетом 3:0.

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