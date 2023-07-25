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https://uz.sputniknews.ru/20230725/tashkent-chempionat-aziya-voleybol-sbornaya-uzbekistan-chetvertfinal-37142522.html
Сборная Узбекистана по волейболу обыграла Казахстан и вышла в четвертьфинал на ЧА
Сборная Узбекистана по волейболу обыграла Казахстан и вышла в четвертьфинал на ЧА
На проходящем в Ташкенте чемпионате Азии по волейболу среди юниоров завершились матчи группового этапа. Узбекские спортсмены победили соперников из Казахстана со счетом 3:0.
2023-07-25T13:11+0500
2023-07-25T13:26+0500
узбекистан
спорт
волейбол
ташкент
казахстан
команда
победа
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана обыграла команду Казахстана со счетом 3:0 в матче группового этапа на чемпионате Азии по волейболу среди юниоров в Ташкенте, сообщает НОК. Игра пройдет 26 июля в 17.30 в спортивном комплексе “Юнусабад”.Напомним, что в Ташкенте проходит чемпионат Азии по волейболу среди спортсменов до 16 лет. В группе “А”, в которую входят узбекистанцы, выступают 3 команды. Юношеская сборная Узбекистана в первом туре вышла на поле против соперников из Гонконга, одержав победу со счетом 3:0.
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узбекистан спорт волейбол ташкент казахстан команда победа

Сборная Узбекистана по волейболу обыграла Казахстан и вышла в четвертьфинал на ЧА

13:11 25.07.2023 (обновлено: 13:26 25.07.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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На проходящем в Ташкенте чемпионате Азии по волейболу среди юниоров завершились матчи группового этапа. Узбекские спортсмены победили соперников из Казахстана со счетом 3:0.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана обыграла команду Казахстана со счетом 3:0 в матче группового этапа на чемпионате Азии по волейболу среди юниоров в Ташкенте, сообщает НОК.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана

“В захватывающей встрече наши ребята победили со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал с первым местом. Теперь отечественные атлеты выйдут на поле против японских волейболистов на пути к полуфиналу”, — говорится в сообщении.

© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Игра пройдет 26 июля в 17.30 в спортивном комплексе “Юнусабад”.
Напомним, что в Ташкенте проходит чемпионат Азии по волейболу среди спортсменов до 16 лет. В группе “А”, в которую входят узбекистанцы, выступают 3 команды. Юношеская сборная Узбекистана в первом туре вышла на поле против соперников из Гонконга, одержав победу со счетом 3:0.
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