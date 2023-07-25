Сборная Узбекистана по волейболу обыграла Казахстан и вышла в четвертьфинал на ЧА
13:11 25.07.2023 (обновлено: 13:26 25.07.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
На проходящем в Ташкенте чемпионате Азии по волейболу среди юниоров завершились матчи группового этапа. Узбекские спортсмены победили соперников из Казахстана со счетом 3:0.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана обыграла команду Казахстана со счетом 3:0 в матче группового этапа на чемпионате Азии по волейболу среди юниоров в Ташкенте, сообщает НОК.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
“В захватывающей встрече наши ребята победили со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал с первым местом. Теперь отечественные атлеты выйдут на поле против японских волейболистов на пути к полуфиналу”, — говорится в сообщении.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Игра пройдет 26 июля в 17.30 в спортивном комплексе “Юнусабад”.
Напомним, что в Ташкенте проходит чемпионат Азии по волейболу среди спортсменов до 16 лет. В группе “А”, в которую входят узбекистанцы, выступают 3 команды. Юношеская сборная Узбекистана в первом туре вышла на поле против соперников из Гонконга, одержав победу со счетом 3:0.