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https://uz.sputniknews.ru/20230725/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-25-iyul-2023-37129595.html
Где в Ташкенте сегодня с утра отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня с утра отключат свет — адреса
25 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Причина — плановые ремонтные работы, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-07-25T08:15+0500
2023-07-25T09:05+0500
узбекистан
ташкент
электричество
район
адреса
свет
ремонт
общество
махалля
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Во вторник в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени. Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташкенте ограничат освещение на центральных улицах.
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узбекистан ташкент электричество ремонт свет общество махалля район адреса график отключения электричества
узбекистан ташкент электричество ремонт свет общество махалля район адреса график отключения электричества

Где в Ташкенте сегодня с утра отключат свет — адреса

08:15 25.07.2023 (обновлено: 09:05 25.07.2023)
© Depositphotos.com / TomwangДва рабочих у опоры линии электропередачи
Два рабочих у опоры линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
© Depositphotos.com / Tomwang
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25 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Причина — плановые ремонтные работы, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Во вторник в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Сергелийский район: с 10.00 до 16.00 — на некоторых улицах махаллей “Ногайкургон” и “Кубайтепа”;
Яшнабадский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Куксарай”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташкенте ограничат освещение на центральных улицах.
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