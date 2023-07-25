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Почему нельзя чесать место комариного укуса — врач
Почему нельзя чесать место комариного укуса — врач
Место, куда укусил комар будет заживать до месяца, если его расчесать.
2023-07-25T22:09+0500
2023-07-25T22:09+0500
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мнение эксперта
медицина
кожа
комар
инфекция
помощь
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Летом от насекомых может пострадать практически каждый. Однако далеко не все знают, что делать после укуса. Многие люди начинают чесать пораженный участок кожи или ищут какое-нибудь лекарственное растение, чтобы приложить его к ранке. К чему это может привести, рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог-онколог Наталия Гайдаш радио Sputnik.По ее словам, инфицирование ранки может увеличить срок заживления с нескольких дней до месяца.Она рекомендовала в первую очередь обработать место укуса. Для этого подойдет чистая вода, раствор хлоргексидина, мирамистина или фурацилина. А убрать зуд поможет антигистаминный препарат в виде геля.Ранее врач рассказала о том, какие продукты брать на пикник летом опасно.
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это интересно мнение эксперта кожа комар инфекция помощь
это интересно мнение эксперта кожа комар инфекция помощь

Почему нельзя чесать место комариного укуса — врач

22:09 25.07.2023
© Sputnik / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкКровососущий комар
Кровососущий комар - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
© Sputnik / Олег Ласточкин
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Место, куда укусил комар, будет заживать до месяца, если его расчесать.
Летом от насекомых может пострадать практически каждый. Однако далеко не все знают, что делать после укуса. Многие люди начинают чесать пораженный участок кожи или ищут какое-нибудь лекарственное растение, чтобы приложить его к ранке. К чему это может привести, рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог-онколог Наталия Гайдаш радио Sputnik.
"Нельзя расчесывать место укуса ни в коем случае. Таким образом мы можем разнести яд, если это было жалящее насекомое. Даже если это был просто комар, мы можем занести в ранку инфекцию, которая у нас есть на пальцах или на коже. Прикладывать к месту укуса подручные средства вроде листа подорожника или любого другого растения тоже не надо, поскольку это прямой путь к занесению инфекции в ранку", – объяснила специалист.
По ее словам, инфицирование ранки может увеличить срок заживления с нескольких дней до месяца.
"В нормальной ситуации укус комара у здорового человека проходит за три-четыре дня. Если человек расчесал место укуса, то появится синяк, который будет "жить" неделю. Если у человека есть особенности здоровья, и он при этом очень интенсивно натирал синяк, то место укуса может превратиться в гемосидерин (синяк изменит цвет на желтый, – ред.), и это уже будет на месяц", – предупредила Гайдаш.
Она рекомендовала в первую очередь обработать место укуса. Для этого подойдет чистая вода, раствор хлоргексидина, мирамистина или фурацилина. А убрать зуд поможет антигистаминный препарат в виде геля.
Ранее врач рассказала о том, какие продукты брать на пикник летом опасно.
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