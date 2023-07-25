https://uz.sputniknews.ru/20230725/ukus-komara-obrabotka-vrach-rekomendatsiya-37184175.html

Почему нельзя чесать место комариного укуса — врач

Почему нельзя чесать место комариного укуса — врач

Место, куда укусил комар будет заживать до месяца, если его расчесать.

2023-07-25T22:09+0500

2023-07-25T22:09+0500

2023-07-25T22:09+0500

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Летом от насекомых может пострадать практически каждый. Однако далеко не все знают, что делать после укуса. Многие люди начинают чесать пораженный участок кожи или ищут какое-нибудь лекарственное растение, чтобы приложить его к ранке. К чему это может привести, рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог-онколог Наталия Гайдаш радио Sputnik.По ее словам, инфицирование ранки может увеличить срок заживления с нескольких дней до месяца.Она рекомендовала в первую очередь обработать место укуса. Для этого подойдет чистая вода, раствор хлоргексидина, мирамистина или фурацилина. А убрать зуд поможет антигистаминный препарат в виде геля.Ранее врач рассказала о том, какие продукты брать на пикник летом опасно.

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