https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-kyrgyzstan-nats-gvardiya-ucheniya-issyk-kul-37131255.html

Подразделения спецназа и саперы Узбекистана и Кыргызстана проводят учения на Иссык-Куле

Подразделения спецназа и саперы Узбекистана и Кыргызстана проводят учения на Иссык-Куле

В занятиях, которые будут проходить до 2 августа, задействованы спецназовцы и инженерно-саперные подразделения.

2023-07-25T09:19+0500

2023-07-25T09:19+0500

2023-07-25T11:00+0500

узбекистан

кыргызстан

учения

национальная гвардия узбекистана

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общество

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. О проведении совместных тактико-специальных занятий и тренингов с подразделениями специального назначения и инженерно-саперными подразделениями национальных гвардий Узбекистана и Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Генштаба КР. Военнослужащие двух стран отрабатывают вопросы подготовки подразделений спецназначения.Занятия будут проходить до 2 августа на базе учебно-тренировочного центра воинской части № 20636 ("Эдельвейс") на Иссык-Куле.Ранее совместные учения провели военные Узбекистана и Казахстана.

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