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https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-kyrgyzstan-nats-gvardiya-ucheniya-issyk-kul-37131255.html
Подразделения спецназа и саперы Узбекистана и Кыргызстана проводят учения на Иссык-Куле
Подразделения спецназа и саперы Узбекистана и Кыргызстана проводят учения на Иссык-Куле
В занятиях, которые будут проходить до 2 августа, задействованы спецназовцы и инженерно-саперные подразделения.
2023-07-25T09:19+0500
2023-07-25T11:00+0500
узбекистан
кыргызстан
учения
национальная гвардия узбекистана
фото
общество
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. О проведении совместных тактико-специальных занятий и тренингов с подразделениями специального назначения и инженерно-саперными подразделениями национальных гвардий Узбекистана и Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Генштаба КР. Военнослужащие двух стран отрабатывают вопросы подготовки подразделений спецназначения.Занятия будут проходить до 2 августа на базе учебно-тренировочного центра воинской части № 20636 ("Эдельвейс") на Иссык-Куле.Ранее совместные учения провели военные Узбекистана и Казахстана.
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узбекистан кыргызстан общество военнослужащие национальная гвардия узбекистана фото
узбекистан кыргызстан общество военнослужащие национальная гвардия узбекистана фото

Подразделения спецназа и саперы Узбекистана и Кыргызстана проводят учения на Иссык-Куле

09:19 25.07.2023 (обновлено: 11:00 25.07.2023)
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КРСовместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
Совместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КР
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В занятиях, которые будут проходить до 2 августа, задействованы спецназовцы и инженерно-саперные подразделения.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. О проведении совместных тактико-специальных занятий и тренингов с подразделениями специального назначения и инженерно-саперными подразделениями национальных гвардий Узбекистана и Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Генштаба КР.
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КРСовместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
Совместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Совместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КР
Военнослужащие двух стран отрабатывают вопросы подготовки подразделений спецназначения.
© © Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КРСовместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
Совместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Совместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
© © Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КР
“Согласно плану, пройдут совместные занятия по тактико-специальной, огневой, горной подготовке и другим предметам. Также для инженерно-саперных подразделений будут организованы занятия по специальной подготовке", — говорится в сообщении.
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КРСовместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
Совместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Совместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КР
Занятия будут проходить до 2 августа на базе учебно-тренировочного центра воинской части № 20636 ("Эдельвейс") на Иссык-Куле.
Ранее совместные учения провели военные Узбекистана и Казахстана.
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