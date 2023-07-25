Подразделения спецназа и саперы Узбекистана и Кыргызстана проводят учения на Иссык-Куле
09:19 25.07.2023 (обновлено: 11:00 25.07.2023)
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КРСовместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КР
В занятиях, которые будут проходить до 2 августа, задействованы спецназовцы и инженерно-саперные подразделения.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. О проведении совместных тактико-специальных занятий и тренингов с подразделениями специального назначения и инженерно-саперными подразделениями национальных гвардий Узбекистана и Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Генштаба КР.
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КРСовместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
Совместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КР
Военнослужащие двух стран отрабатывают вопросы подготовки подразделений спецназначения.
© © Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КРСовместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
Совместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
© © Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КР
“Согласно плану, пройдут совместные занятия по тактико-специальной, огневой, горной подготовке и другим предметам. Также для инженерно-саперных подразделений будут организованы занятия по специальной подготовке", — говорится в сообщении.
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КРСовместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
Совместные учения подразделений спецназа и саперов Узбекистана и Кыргызстана на Иссык-Куле
© Фото / пресс-служба Генерального штаба ВС КР
Занятия будут проходить до 2 августа на базе учебно-тренировочного центра воинской части № 20636 ("Эдельвейс") на Иссык-Куле.