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https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-otel-arabskiy-emirat-turizm-brend-37140038.html
В четырех городах Узбекистана появятся отели под новым брендом
В четырех городах Узбекистана появятся отели под новым брендом
В Узбекистане откроют отели арабского бренда Rotana
2023-07-25T11:23+0500
2023-07-25T12:00+0500
узбекистан
министерство
встреча
озодбек назарбеков
министр
туризм
отель
бренд
оаэ
строительство
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Предложение открыть новые отели под брендом Rotana Corporation в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве прозвучало во время встречи министра культуры и туризма Озодбека Назарбекова с членом Совета директоров корпорации Rotana Hotels and Resorts (Управление отелями Ротана) Хусейном аль-Новаисом, сообщает пресс-служба ведомства.Гость из Объединенных Арабских Эмиратов отметил, что проводимые работы по пропаганде туристического потенциала Узбекистана недостаточны и предложил более тесно сотрудничать в данном направлении.Стороны договорились в ближайшее время принять в Узбекистане специальную рабочую группу компании Rotana Hotel Management Corporation и приступить к работе над совместными проектами.Кроме того, в ходе встречи обсудили участие корпорации в мероприятиях, проводимых в рамках юбилейной 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая состоится в октябре этого года в Самарканде.Ранее туристический потенциал Узбекистана представили в России.
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узбекистан министерство министр встреча озодбек назарбеков туризм отель бренд оаэ строительство фото
узбекистан министерство министр встреча озодбек назарбеков туризм отель бренд оаэ строительство фото

В четырех городах Узбекистана появятся отели под новым брендом

11:23 25.07.2023 (обновлено: 12:00 25.07.2023)
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУзВстреча Озодбека Назарбекова с Хусейном аль-Новаисом
Встреча Озодбека Назарбекова с Хусейном аль-Новаисом - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУз
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Отели арабского бренда Rotana откроют в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Предложение открыть новые отели под брендом Rotana Corporation в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве прозвучало во время встречи министра культуры и туризма Озодбека Назарбекова с членом Совета директоров корпорации Rotana Hotels and Resorts (Управление отелями Ротана) Хусейном аль-Новаисом, сообщает пресс-служба ведомства.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУзЧлен Совета директоров корпорации Rotana Hotels and Resorts Хусейн аль-Новаис
Член Совета директоров корпорации Rotana Hotels and Resorts Хусейн аль-Новаис - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Член Совета директоров корпорации Rotana Hotels and Resorts Хусейн аль-Новаис
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУз
Гость из Объединенных Арабских Эмиратов отметил, что проводимые работы по пропаганде туристического потенциала Узбекистана недостаточны и предложил более тесно сотрудничать в данном направлении.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РузМинистр культуры и туризма РУз Озодбек Назарбеков
Министр культуры и туризма РУз Озодбек Назарбеков - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Министр культуры и туризма РУз Озодбек Назарбеков
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма Руз
Стороны договорились в ближайшее время принять в Узбекистане специальную рабочую группу компании Rotana Hotel Management Corporation и приступить к работе над совместными проектами.
Кроме того, в ходе встречи обсудили участие корпорации в мероприятиях, проводимых в рамках юбилейной 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая состоится в октябре этого года в Самарканде.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУЗВстреча Озодбека Назарбекова и Хусейна аль-Новаиса
Встреча Озодбека Назарбекова и Хусейна аль-Новаиса - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Встреча Озодбека Назарбекова и Хусейна аль-Новаиса
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУЗ
Ранее туристический потенциал Узбекистана представили в России.
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