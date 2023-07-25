https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-otel-arabskiy-emirat-turizm-brend-37140038.html

В четырех городах Узбекистана появятся отели под новым брендом

В четырех городах Узбекистана появятся отели под новым брендом

В Узбекистане откроют отели арабского бренда Rotana

2023-07-25T11:23+0500

2023-07-25T11:23+0500

2023-07-25T12:00+0500

узбекистан

министерство

встреча

озодбек назарбеков

министр

туризм

отель

бренд

оаэ

строительство

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Предложение открыть новые отели под брендом Rotana Corporation в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве прозвучало во время встречи министра культуры и туризма Озодбека Назарбекова с членом Совета директоров корпорации Rotana Hotels and Resorts (Управление отелями Ротана) Хусейном аль-Новаисом, сообщает пресс-служба ведомства.Гость из Объединенных Арабских Эмиратов отметил, что проводимые работы по пропаганде туристического потенциала Узбекистана недостаточны и предложил более тесно сотрудничать в данном направлении.Стороны договорились в ближайшее время принять в Узбекистане специальную рабочую группу компании Rotana Hotel Management Corporation и приступить к работе над совместными проектами.Кроме того, в ходе встречи обсудили участие корпорации в мероприятиях, проводимых в рамках юбилейной 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая состоится в октябре этого года в Самарканде.Ранее туристический потенциал Узбекистана представили в России.

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