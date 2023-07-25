В четырех городах Узбекистана появятся отели под новым брендом
11:23 25.07.2023 (обновлено: 12:00 25.07.2023)
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУзВстреча Озодбека Назарбекова с Хусейном аль-Новаисом
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУз
Отели арабского бренда Rotana откроют в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Предложение открыть новые отели под брендом Rotana Corporation в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве прозвучало во время встречи министра культуры и туризма Озодбека Назарбекова с членом Совета директоров корпорации Rotana Hotels and Resorts (Управление отелями Ротана) Хусейном аль-Новаисом, сообщает пресс-служба ведомства.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУзЧлен Совета директоров корпорации Rotana Hotels and Resorts Хусейн аль-Новаис
Член Совета директоров корпорации Rotana Hotels and Resorts Хусейн аль-Новаис
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУз
Гость из Объединенных Арабских Эмиратов отметил, что проводимые работы по пропаганде туристического потенциала Узбекистана недостаточны и предложил более тесно сотрудничать в данном направлении.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РузМинистр культуры и туризма РУз Озодбек Назарбеков
Министр культуры и туризма РУз Озодбек Назарбеков
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма Руз
Стороны договорились в ближайшее время принять в Узбекистане специальную рабочую группу компании Rotana Hotel Management Corporation и приступить к работе над совместными проектами.
Кроме того, в ходе встречи обсудили участие корпорации в мероприятиях, проводимых в рамках юбилейной 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая состоится в октябре этого года в Самарканде.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУЗВстреча Озодбека Назарбекова и Хусейна аль-Новаиса
Встреча Озодбека Назарбекова и Хусейна аль-Новаиса
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РУЗ