Военный прокурор Узбекистана посетил Китай — что обсудили
08:50 25.07.2023 (обновлено: 10:56 25.07.2023)
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры УзбекистанаВстреча военных прокуроров Узбекистан и Китая
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
Ботир Кудратходжаев обменялся мнениями со своим китайским коллегой о перспективах развития межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Делегация во главе с заместителем генерального прокурора, военным прокурором Узбекистана Ботиром Кудратходжаевым посетила КНР, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РУз.
В рамках визита прошла встреча с главным военным прокурором Народно-освободительной армии Китая Чжан Цзинем.
Стороны обсудили текущее состояние взаимодействия между органами военных прокуратур двух стран, а также обменялись мнениями о перспективах развития межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры УзбекистанаВстреча военных прокуроров Узбекистана и Китая
Встреча военных прокуроров Узбекистана и Китая
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
В ходе встречи подписали Меморандум о сотрудничестве между военной прокуратурой Узбекистана и военной прокуратурой Народно-освободительной армии Китая.
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры УзбекистанаПодписан Меморандум о сотрудничестве между военными прокуратурами Узбекистана и Китая
Подписан Меморандум о сотрудничестве между военными прокуратурами Узбекистана и Китая
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
Ранее Sputnik сообщал о том, что опыт Узбекистана по борьбе с наркотиками представили в Австрии.