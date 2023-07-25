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https://uz.sputniknews.ru/20230725/voyennyy-prokuror-uzbekistan-kitay-posescheniye-memorandum-37130249.html
Военный прокурор Узбекистана посетил Китай — что обсудили
Военный прокурор Узбекистана посетил Китай — что обсудили
Ботир Кудратходжаев обменялся мнениями со своим китайским коллегой о перспективах развития межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
2023-07-25T08:50+0500
2023-07-25T10:56+0500
узбекистан
ташкент
генеральная прокуратура узбекистана
китай
делегация
меморандум
политика
общество
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Делегация во главе с заместителем генерального прокурора, военным прокурором Узбекистана Ботиром Кудратходжаевым посетила КНР, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РУз.В рамках визита прошла встреча с главным военным прокурором Народно-освободительной армии Китая Чжан Цзинем.Стороны обсудили текущее состояние взаимодействия между органами военных прокуратур двух стран, а также обменялись мнениями о перспективах развития межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.В ходе встречи подписали Меморандум о сотрудничестве между военной прокуратурой Узбекистана и военной прокуратурой Народно-освободительной армии Китая.Ранее Sputnik сообщал о том, что опыт Узбекистана по борьбе с наркотиками представили в Австрии.
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узбекистан ташкент генеральная прокуратура узбекистана китай делегация меморандум сотрудничество политика общество
узбекистан ташкент генеральная прокуратура узбекистана китай делегация меморандум сотрудничество политика общество

Военный прокурор Узбекистана посетил Китай — что обсудили

08:50 25.07.2023 (обновлено: 10:56 25.07.2023)
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры УзбекистанаВстреча военных прокуроров Узбекистан и Китая
Встреча военных прокуроров Узбекистан и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
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Ботир Кудратходжаев обменялся мнениями со своим китайским коллегой о перспективах развития межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Делегация во главе с заместителем генерального прокурора, военным прокурором Узбекистана Ботиром Кудратходжаевым посетила КНР, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РУз.
В рамках визита прошла встреча с главным военным прокурором Народно-освободительной армии Китая Чжан Цзинем.
Стороны обсудили текущее состояние взаимодействия между органами военных прокуратур двух стран, а также обменялись мнениями о перспективах развития межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры УзбекистанаВстреча военных прокуроров Узбекистана и Китая
Встреча военных прокуроров Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Встреча военных прокуроров Узбекистана и Китая
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
В ходе встречи подписали Меморандум о сотрудничестве между военной прокуратурой Узбекистана и военной прокуратурой Народно-освободительной армии Китая.
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры УзбекистанаПодписан Меморандум о сотрудничестве между военными прокуратурами Узбекистана и Китая
Подписан Меморандум о сотрудничестве между военными прокуратурами Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Подписан Меморандум о сотрудничестве между военными прокуратурами Узбекистана и Китая
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
Ранее Sputnik сообщал о том, что опыт Узбекистана по борьбе с наркотиками представили в Австрии.
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