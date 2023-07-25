https://uz.sputniknews.ru/20230725/voyennyy-prokuror-uzbekistan-kitay-posescheniye-memorandum-37130249.html

Военный прокурор Узбекистана посетил Китай — что обсудили

Военный прокурор Узбекистана посетил Китай — что обсудили

Ботир Кудратходжаев обменялся мнениями со своим китайским коллегой о перспективах развития межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

2023-07-25T08:50+0500

2023-07-25T08:50+0500

2023-07-25T10:56+0500

узбекистан

ташкент

генеральная прокуратура узбекистана

китай

делегация

меморандум

политика

общество

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Делегация во главе с заместителем генерального прокурора, военным прокурором Узбекистана Ботиром Кудратходжаевым посетила КНР, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РУз.В рамках визита прошла встреча с главным военным прокурором Народно-освободительной армии Китая Чжан Цзинем.Стороны обсудили текущее состояние взаимодействия между органами военных прокуратур двух стран, а также обменялись мнениями о перспективах развития межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.В ходе встречи подписали Меморандум о сотрудничестве между военной прокуратурой Узбекистана и военной прокуратурой Народно-освободительной армии Китая.Ранее Sputnik сообщал о том, что опыт Узбекистана по борьбе с наркотиками представили в Австрии.

узбекистан

ташкент

китай

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