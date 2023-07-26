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Как отсрочить гипертонию — кардиолог
Как отсрочить гипертонию — кардиолог
Отдалить это заболевание поможет снижение веса, ходьба, отказ от курения.
2023-07-26T22:02+0500
2023-07-26T22:02+0500
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Организм может по-разному реагировать на повышение артериального давления, некоторые люди даже не замечают гипертонической болезни, пока она не приводит к тяжелым осложнениям, рассказала врач-терапевт, кардиолог Татьяна Романенко радио Sputnik. Она предупредила, что важно следить за давлением до появления проблем. А некоторые факторы риска артериальной гипертензии можно устранить, чтобы помешать развитию заболевания.При этом она предупредила, что, если ваше давление поднялось выше 130 на 80, это повод обратиться к врачу.В заключение она рекомендовала два немедикаментозных способа снизить давление — горячую ванну и прогулку на свежем воздухе.Ранее врач объяснила, почему нельзя чесать место комариного укуса.
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это интересно здоровье зож мнение эксперта заболевания
это интересно здоровье зож мнение эксперта заболевания

Как отсрочить гипертонию — кардиолог

22:02 26.07.2023
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкИзмерение давления. Иллюстративное фото
Измерение давления. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Денис Абрамов
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Отдалить это заболевание поможет снижение веса, ходьба, отказ от курения.
Организм может по-разному реагировать на повышение артериального давления, некоторые люди даже не замечают гипертонической болезни, пока она не приводит к тяжелым осложнениям, рассказала врач-терапевт, кардиолог Татьяна Романенко радио Sputnik.

"Симптомы высокого давления у всех разные: у кого-то просто некомфортное чувство жара, кому-то холодно, кто-то начинает часто бегать в туалет. Такие признаки, как головная боль, тяжесть в голове, мелькание мушек перед глазами, тошнота, головокружение, неустойчивость при ходьбе — повод измерить давление. И есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз", — объяснила специалист.

Она предупредила, что важно следить за давлением до появления проблем. А некоторые факторы риска артериальной гипертензии можно устранить, чтобы помешать развитию заболевания.

"Факторы риска для гипертонии — избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли или алкоголя, стресс, курение и, конечно, наследственность. Если есть родственники с гипертонической болезнью, тем более нужно следить за давлением. Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет", — указала Романенко.

При этом она предупредила, что, если ваше давление поднялось выше 130 на 80, это повод обратиться к врачу.

"Если вы впервые зафиксировали повышенное давление — это повод обратиться к врачу. Он вам скажет, принимать таблетки или, например, худеть. Важно не затягивать. Первая стадия артериальной гипертонии — это давление 130-140 на 80-85. Эти показатели мы можем попытаться снизить, не применяя лекарственных препаратов. Если давление выше, без медикаментов зачастую не обойтись", — рассказала кардиолог.

В заключение она рекомендовала два немедикаментозных способа снизить давление — горячую ванну и прогулку на свежем воздухе.
Ранее врач объяснила, почему нельзя чесать место комариного укуса.
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