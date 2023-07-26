Как отсрочить гипертонию — кардиолог

"Симптомы высокого давления у всех разные: у кого-то просто некомфортное чувство жара, кому-то холодно, кто-то начинает часто бегать в туалет. Такие признаки, как головная боль, тяжесть в голове, мелькание мушек перед глазами, тошнота, головокружение, неустойчивость при ходьбе — повод измерить давление. И есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз", — объяснила специалист.