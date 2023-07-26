Как отсрочить гипертонию — кардиолог
"Симптомы высокого давления у всех разные: у кого-то просто некомфортное чувство жара, кому-то холодно, кто-то начинает часто бегать в туалет. Такие признаки, как головная боль, тяжесть в голове, мелькание мушек перед глазами, тошнота, головокружение, неустойчивость при ходьбе — повод измерить давление. И есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз", — объяснила специалист.
"Факторы риска для гипертонии — избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли или алкоголя, стресс, курение и, конечно, наследственность. Если есть родственники с гипертонической болезнью, тем более нужно следить за давлением. Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет", — указала Романенко.
"Если вы впервые зафиксировали повышенное давление — это повод обратиться к врачу. Он вам скажет, принимать таблетки или, например, худеть. Важно не затягивать. Первая стадия артериальной гипертонии — это давление 130-140 на 80-85. Эти показатели мы можем попытаться снизить, не применяя лекарственных препаратов. Если давление выше, без медикаментов зачастую не обойтись", — рассказала кардиолог.