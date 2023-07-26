https://uz.sputniknews.ru/20230726/marat-kasem-pokinut-latviya-37223568.html

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

Журналист оплатил штраф и был освобожден от подписки о невыезде, после чего воспользовался возможностью уехать из страны, опасаясь уголовного преследования.

2023-07-26T13:28+0500

2023-07-26T13:28+0500

2023-07-26T14:45+0500

латвия

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.По ее словам, было очевидно, что власти Латвии "не оставят в покое" журналиста.В конце апреля Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. В конце июня власти страны, учитывая признание вины в нарушении латвийских законов, установили Касему денежный штраф, который он оплатил и был освобожден от подписки о невыезде.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря 2022 года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. 5 января рижский суд арестовал журналиста.В МИД РФ задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. По словам генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

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