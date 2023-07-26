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https://uz.sputniknews.ru/20230726/prezident-naznacheniye-novyy-zamestitel-predsedatel-sentrobank-uzbekistan-37228794.html
Президент назначил нового зампредседателя Центробанка Узбекистана
Президент назначил нового зампредседателя Центробанка Узбекистана
В числе его обязанностей — курирование работы бухгалтерского учета и отчетности, безопасности и защиты информации, платежных систем, информационных технологий
2023-07-26T20:46+0500
2023-07-26T20:46+0500
узбекистан
содир мелибаев
заместитель председателя
цб
центральный банк республики узбекистан
назначение
общество
президент
президент узбекистана
указ
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Указом президента Узбекистана Содир Мелибаев назначен заместителем председателя Центрального банка, сообщает пресс-служба регулятора.На него возложены обязанности курирования работы бухгалтерского учета и отчетности, безопасности и защиты информации, платежных систем, информационных технологий, а также контроль за бесперебойной работой национальной платежной системы "HUMO" в республике.До сегодняшнего дня Содир Мелибаев работал директором Департамента информационных технологий Центрального банка.Он родился в 1969 году. В 1992-м окончил Ташкентский государственный экономический университет.Имеет 15-летний опыт работы в банковской системе.
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узбекистан назначение новый заместитель председателя центробанк центральный банк указ президент содир мелибаев
узбекистан назначение новый заместитель председателя центробанк центральный банк указ президент содир мелибаев

Президент назначил нового зампредседателя Центробанка Узбекистана

20:46 26.07.2023
© Центральный банк УзбекистанаСодир Мелибаев назначен заместителем председателя Центрального банка Узбекистана
Содир Мелибаев назначен заместителем председателя Центрального банка Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2023
© Центральный банк Узбекистана
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В числе его обязанностей — курирование работы бухгалтерского учета и отчетности, безопасности и защиты информации, платежных систем, информационных технологий.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Указом президента Узбекистана Содир Мелибаев назначен заместителем председателя Центрального банка, сообщает пресс-служба регулятора.
На него возложены обязанности курирования работы бухгалтерского учета и отчетности, безопасности и защиты информации, платежных систем, информационных технологий, а также контроль за бесперебойной работой национальной платежной системы "HUMO" в республике.
До сегодняшнего дня Содир Мелибаев работал директором Департамента информационных технологий Центрального банка.
Он родился в 1969 году. В 1992-м окончил Ташкентский государственный экономический университет.
Имеет 15-летний опыт работы в банковской системе.
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