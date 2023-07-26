https://uz.sputniknews.ru/20230726/prezident-naznacheniye-novyy-zamestitel-predsedatel-sentrobank-uzbekistan-37228794.html
Президент назначил нового зампредседателя Центробанка Узбекистана
Президент назначил нового зампредседателя Центробанка Узбекистана
В числе его обязанностей — курирование работы бухгалтерского учета и отчетности, безопасности и защиты информации, платежных систем, информационных технологий
2023-07-26T20:46+0500
2023-07-26T20:46+0500
2023-07-26T20:46+0500
узбекистан
содир мелибаев
заместитель председателя
цб
центральный банк республики узбекистан
назначение
общество
президент
президент узбекистана
указ
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Указом президента Узбекистана Содир Мелибаев назначен заместителем председателя Центрального банка, сообщает пресс-служба регулятора.На него возложены обязанности курирования работы бухгалтерского учета и отчетности, безопасности и защиты информации, платежных систем, информационных технологий, а также контроль за бесперебойной работой национальной платежной системы "HUMO" в республике.До сегодняшнего дня Содир Мелибаев работал директором Департамента информационных технологий Центрального банка.Он родился в 1969 году. В 1992-м окончил Ташкентский государственный экономический университет.Имеет 15-летний опыт работы в банковской системе.
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узбекистан назначение новый заместитель председателя центробанк центральный банк указ президент содир мелибаев
узбекистан назначение новый заместитель председателя центробанк центральный банк указ президент содир мелибаев
Президент назначил нового зампредседателя Центробанка Узбекистана
В числе его обязанностей — курирование работы бухгалтерского учета и отчетности, безопасности и защиты информации, платежных систем, информационных технологий.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Указом президента Узбекистана Содир Мелибаев назначен заместителем председателя Центрального банка, сообщает пресс-служба регулятора
.
На него возложены обязанности курирования работы бухгалтерского учета и отчетности, безопасности и защиты информации, платежных систем, информационных технологий, а также контроль за бесперебойной работой национальной платежной системы "HUMO" в республике.
До сегодняшнего дня Содир Мелибаев работал директором Департамента информационных технологий Центрального банка.
Он родился в 1969 году. В 1992-м окончил Ташкентский государственный экономический университет.
Имеет 15-летний опыт работы в банковской системе.