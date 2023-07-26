https://uz.sputniknews.ru/20230726/prezident-naznacheniye-novyy-zamestitel-predsedatel-sentrobank-uzbekistan-37228794.html

Президент назначил нового зампредседателя Центробанка Узбекистана

Президент назначил нового зампредседателя Центробанка Узбекистана

В числе его обязанностей — курирование работы бухгалтерского учета и отчетности, безопасности и защиты информации, платежных систем, информационных технологий

2023-07-26T20:46+0500

2023-07-26T20:46+0500

2023-07-26T20:46+0500

узбекистан

содир мелибаев

заместитель председателя

цб

центральный банк республики узбекистан

назначение

общество

президент

президент узбекистана

указ

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Указом президента Узбекистана Содир Мелибаев назначен заместителем председателя Центрального банка, сообщает пресс-служба регулятора.На него возложены обязанности курирования работы бухгалтерского учета и отчетности, безопасности и защиты информации, платежных систем, информационных технологий, а также контроль за бесперебойной работой национальной платежной системы "HUMO" в республике.До сегодняшнего дня Содир Мелибаев работал директором Департамента информационных технологий Центрального банка.Он родился в 1969 году. В 1992-м окончил Ташкентский государственный экономический университет.Имеет 15-летний опыт работы в банковской системе.

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