В России разрабатывают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов
10:53 26.07.2023 (обновлено: 11:13 26.07.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезентация российской системы слежения за беспилотниками "Енот"
© Sputnik / Илья Питалев/
Новый комплекс сможет обнаруживать и сопровождать даже миниатюрные объекты, в том числе в условиях городской застройки.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Холдинг "Росэлектроника" создает новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Рыбинского завода приборостроения Андрея Комогорцева.
По его словам, сначала завод разработал портативную многофункциональную РЛС, вес которой с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 килограммов. Станция предназначена для защиты объектов критически важной инфраструктуры от воздушных беспилотников и обнаружения наземной техники. Также она может находить надводные цели.
"Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять", — рассказал Комогорцев.
Также он добавил, что РЛС комплекса сможет находить самые сложные объекты, например, миниатюрные гражданские коптеры (беспилотники).
"Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали — дрон размером 16х20 сантиметров, типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки", — рассказал специалист.
Мини-беспилотники, в том числе приспособленные для военных целей гражданские дроны, являются на сегодняшний день серьезной угрозой, как на поле боя, так и с точки зрения их возможного применения террористами. Такие дроны могут нести обычные пехотные гранаты, кумулятивные боевые части для поражения бронетехники, самодельные взрывные устройства. Кроме того, мини дроны используют для разведки и корректировки артиллерийского огня.
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