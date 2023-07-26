https://uz.sputniknews.ru/20230726/rossiya-razrabotka-stantsiya-drony-podavleniye-37215952.html

В России разрабатывают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов

В России разрабатывают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов

Новый комплекс сможет обнаруживать и сопровождать даже миниатюрные объекты, в том числе в условиях городской застройки.

2023-07-26T10:53+0500

2023-07-26T10:53+0500

2023-07-26T11:13+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Холдинг "Росэлектроника" создает новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Рыбинского завода приборостроения Андрея Комогорцева.По его словам, сначала завод разработал портативную многофункциональную РЛС, вес которой с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 килограммов. Станция предназначена для защиты объектов критически важной инфраструктуры от воздушных беспилотников и обнаружения наземной техники. Также она может находить надводные цели.Также он добавил, что РЛС комплекса сможет находить самые сложные объекты, например, миниатюрные гражданские коптеры (беспилотники).Мини-беспилотники, в том числе приспособленные для военных целей гражданские дроны, являются на сегодняшний день серьезной угрозой, как на поле боя, так и с точки зрения их возможного применения террористами. Такие дроны могут нести обычные пехотные гранаты, кумулятивные боевые части для поражения бронетехники, самодельные взрывные устройства. Кроме того, мини дроны используют для разведки и корректировки артиллерийского огня. Ранее Sputnik сообщал о том, на что способен новый самоходный миномет “Дрок”.

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