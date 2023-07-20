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СВО: на что способен новый самоходный миномет “Дрок”

СВО: на что способен новый самоходный миномет “Дрок”

Новую эру мобильной и высокоточной огневой мощи открывает переданный войскам РФ экспериментальный миномет “Дрок” с цифровой системой управления огнем, на базе бронеавтомобиля “Тайфун-ВДВ” с колесной формулой 4х4.

2023-07-20T20:51+0500

2023-07-20T20:51+0500

2023-07-20T20:51+0500

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Ростех 18 июля отправил в войска первую экспериментальную партию самоходных 82-мм минометов 2С41 “Дрок”. Зона СВО – лучшее место для проверки боевых качеств, и вскоре ВСУ по своим потерям смогут оценить эффективность нового российского оружия.Комплекс “Дрок” предназначен для уничтожения живой силы и бронемашин, ослепления наблюдательных пунктов противника, а также для освещения территорий и создания дымовых завес. Минометный модуль на шасси бронеавтомобиля “Тайфун-ВДВ” обеспечивает высокую мобильность, защищенность экипажа и максимальную дальность стрельбы до 6 км. Новый комплекс отличается высокой точностью стрельбы. Боекомплект – 40 мин. Скорострельность – 10 выстрелов в минуту.Ствол миномета с противооткатными устройствами смонтирован в броневой башне. Современная цифровая система управления огнем обеспечивает защищенный обмен информацией с командными центрами и возможность автономной работы. Механизированное наведение облегчает действия расчета. Дополнительно “Дрок” оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с 7,62-мм пулеметом ПКТМ (пулеметом Калашникова танковым модернизированным) кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также носимым 82-мм минометом 2Б24 для применения вне машины. Масса комплекса “Дрок” – 14 тонн. Боевой расчет – четыре человека.Новый самоходный миномет по совокупности характеристик не уступает лучшим иностранным аналогам, и по некоторым параметрам превосходит их. Броня “Тайфуна” обеспечивает хорошую противопульную и противоминную защиту, а высокая маневренность позволяет быстро менять огневую позицию.Миномет “Дрок” разработан Центральным научно-исследовательским институтом “Буревестник” специально для подразделений ВДВ, вместе с самоходными артиллерийскими орудиями 120-мм “Флокс” – на базе бронеавтомобиля “Урал-4320” с колесной формулой 6х6 и 152-мм “Магнолия” – на гусеничном шасси. В зоне боевых действий “кочующие” минометы настолько востребованы, что “Дрок” наверняка поступит на вооружение Сухопутных войск, станет “бестселлером” и хорошим дополнением к автоматическому 82-мм миномету “Василек” дальностью стрельбы до 4,2 км.Требование времениНеразрывно связанные могущество, мобильность и живучесть вооружения сокращают путь к победе в современном бою. Министерство обороны России в начале лета опубликовало кадры применения в зоне СВО “кочующего” 82-мм автоматического миномета 2Б9 “Василек”, смонтированного армейскими умельцами на платформе тягача МТ-ЛБ. Гусеничное шасси позволяет расчету оперативнее занимать позицию – даже на бездорожье, за считанные минуты выполнять стрельбу (кассетами по четыре боеприпаса) и менять дислокацию. Точность поражения целей достигается корректировкой огня с беспилотника. Однако, тактика “кочующего Василька” доказала свою эффективность гораздо ранее, в Афганистане. Этот “афганский” опыт прижился в армии Казахстана, только там “Василек” используют на гусеничном шасси БМП.Промышленное производство в России самоходных минометов среднего калибра, типа “Дрок” – жесткое требование времени. Принятый на вооружение в 1972 году самоходный 2С4 “Тюльпан” рекордного калибра 240 мм (дальность огня – до 20 км) считается самым могущественным в мире “кочующим” минометом (с обычными и ядерными боеприпасами). “Тюльпан” модернизировали, и все же технологическую линейку следовало продолжить. Самоходная артиллерийско-минометная система “Нона” 2С9 “натовского” калибра 120 мм стоит несколько особняком.А соседи по планете не дремали. Франция в конце 1990-х сделала мобильный 120-мм миномет 2R2M (то есть Recoiling Rifled Mounted Mortar – откатной нарезной установленный на машину).Израильские специалисты в начале 2000-х годов создали мобильный минометный комплекс калибра 120 мм CARDOM (Computerised Autonomous Recoil rapid Deployed Outrange Mortar – компьютеризированный автономный откатный миномет быстрого развертывания с повышенной дальностью стрельбы), который активно закупали США, Испания и другие страны.Финляндия и Швеция с 2006 года выпускают самоходный двуствольный 120-мм миномет AMOS (Advanced Mortar System – минометная система будущего) на базе восьмиколесного БТР Patria или бронеплатформы CV90. Даже Польша в 2013-м сделала свою башенную минометную систему калибра 120 мм – RAK120 на шасси Patria AMV 8x8. Самоходные минометы выпускают также Германия, Китай, Сингапур, Турция, ОАЭ. Возможно, список неполный.Специальная военная операция придала новый импульс высокотехнологическому перевооружению Российской армии, и сегодня российские артиллеристы доминируют на украинском ТВД (театре военных действий) не только огневой мощью, количеством стволов и снарядов. Российский премьер-министр Михаил Мишустин 18 июля сообщил, что РФ с октября 2022 года существенно увеличили выпуск высокотехнологичного вооружения – с учетом потребностей Минобороны и опыта СВО. Продолжается насыщение компонентной базы.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил: “По основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза. А по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз”. Российская армия ежемесячно получает около 100 новых танков, не испытывает дефицита боеприпасов. Растут поставки ВКС истребителей 4 – 5 поколений. И технологический прогресс самоходной высокоточной артиллерии в России необратим.С другой стороны, военно-промышленный комплекс “исключительных” США и НАТО на украинском ТВД демонстрирует технологическую и мобилизационную несостоятельность, находится в роли отстающего и не догоняющего.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko.Кроме того, в России появился "Ланцет" нового поколения.

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