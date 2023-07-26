https://uz.sputniknews.ru/20230726/skolko-uzbekistan-aviakompaniya-rezident-37260848.html
Сколько в Узбекистане стало авиакомпаний-резидентов
Сколько в Узбекистане стало авиакомпаний-резидентов
За прошедшие 6 месяцев Uzbekistan Airways и вновь созданные авиакомпании-резиденты ввезли в Узбекистан 17 самолетов
2023-07-26T21:11+0500
2023-07-26T21:11+0500
2023-07-26T21:13+0500
узбекистан
самолет
авиакомпания
авиакомпания uzbekistan airways
авиакомпания-резидент
рейс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/18/37095123_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_ecdf7c011497ee8b9fa3fa7770dce28d.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Количество авиакомпаний-резидентов в Узбекистане увеличилось до восьми, сообщает Минтранс. За прошедшие 6 месяцев со стороны Uzbekistan Airways и вновь созданных авиакомпаний-резидентов в Узбекистан ввезли 17 самолетов. На сегодняшний день авиакомпании Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, Centrum Air, Silk Avia и Humo Air выполняют 93 регулярных рейсов в неделю по местным направлениям. В летний сезон IATA-2023 резидентам и иностранным авиакомпаниям были предоставлены разрешения на выполнение международных рейсов на 697 частотах в неделю.Ранее мы сообщали, что авиакомпания Silk Avia с 1 по 31 августа снижает цены на билеты по всем направлениям.Так, например, в течение августа можно будет улететь в Самарканд за €12 (около 155 028 сумов), добраться до Ферганы или Намангана за €10 (130 000 сумов), а до Бухары — всего за €17 (220 000 сумов).
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/18/37095123_44:269:823:853_1920x0_80_0_0_66bbb5f69273ecd37e7572c6c01faccc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан авиакомпания-резидент uzbekistan airways самолет qanot sharq panorama airways humo air были созданы начали деятельность авиакомпании centrum air silk avia asia union airlines tashkent air регулярные рейсы
узбекистан авиакомпания-резидент uzbekistan airways самолет qanot sharq panorama airways humo air были созданы начали деятельность авиакомпании centrum air silk avia asia union airlines tashkent air регулярные рейсы
Сколько в Узбекистане стало авиакомпаний-резидентов
21:11 26.07.2023 (обновлено: 21:13 26.07.2023)
За прошедшие 6 месяцев Uzbekistan Airways и вновь созданные авиакомпании-резиденты ввезли в Узбекистан 17 самолетов.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Количество авиакомпаний-резидентов в Узбекистане увеличилось до восьми, сообщает Минтранс
.
"В течение первого полугодия 2023 года, помимо Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, Panorama Airways и Humo Air, были созданы и начали свою деятельность авиакомпании Centrum Air, Silk Avia, Asia Union Airlines и Tashkent Air", — говорится в сообщении.
За прошедшие 6 месяцев со стороны Uzbekistan Airways и вновь созданных авиакомпаний-резидентов в Узбекистан ввезли 17 самолетов.
На сегодняшний день авиакомпании Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, Centrum Air, Silk Avia и Humo Air выполняют 93 регулярных рейсов в неделю по местным направлениям.
В летний сезон IATA-2023 резидентам и иностранным авиакомпаниям были предоставлены разрешения на выполнение международных рейсов на 697 частотах в неделю.
Так, например, в течение августа можно будет улететь в Самарканд за €12 (около 155 028 сумов), добраться до Ферганы или Намангана за €10 (130 000 сумов), а до Бухары — всего за €17 (220 000 сумов).