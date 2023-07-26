https://uz.sputniknews.ru/20230726/skolko-uzbekistan-aviakompaniya-rezident-37260848.html

Сколько в Узбекистане стало авиакомпаний-резидентов

Сколько в Узбекистане стало авиакомпаний-резидентов

За прошедшие 6 месяцев Uzbekistan Airways и вновь созданные авиакомпании-резиденты ввезли в Узбекистан 17 самолетов

2023-07-26T21:11+0500

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узбекистан

самолет

авиакомпания

авиакомпания uzbekistan airways

авиакомпания-резидент

рейс

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Количество авиакомпаний-резидентов в Узбекистане увеличилось до восьми, сообщает Минтранс. За прошедшие 6 месяцев со стороны Uzbekistan Airways и вновь созданных авиакомпаний-резидентов в Узбекистан ввезли 17 самолетов. На сегодняшний день авиакомпании Uzbekistan Airways, Qanot Sharq, Centrum Air, Silk Avia и Humo Air выполняют 93 регулярных рейсов в неделю по местным направлениям. В летний сезон IATA-2023 резидентам и иностранным авиакомпаниям были предоставлены разрешения на выполнение международных рейсов на 697 частотах в неделю.Ранее мы сообщали, что авиакомпания Silk Avia с 1 по 31 августа снижает цены на билеты по всем направлениям.Так, например, в течение августа можно будет улететь в Самарканд за €12 (около 155 028 сумов), добраться до Ферганы или Намангана за €10 (130 000 сумов), а до Бухары — всего за €17 (220 000 сумов).

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