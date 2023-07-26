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США одобряют гонения Киева на Украинскую православную церковь — МИД России
США одобряют гонения Киева на Украинскую православную церковь — МИД России
В МИД России также отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций"
2023-07-26T16:14+0500
2023-07-26T16:14+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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россия украина сша украинская православная церковь упц мид рф гонения киев антиправославная политика

США одобряют гонения Киева на Украинскую православную церковь — МИД России

16:14 26.07.2023
© Sputnik / Игорь МихалевКупол Капитолия - здание конгресса США в Вашингтоне.
Купол Капитолия - здание конгресса США в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Игорь Михалев
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В МИД России также отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций".
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.

"За время гонений православных верующих на Украине они (США — ред.) не выступили с критикой разрушительной церковной политики (Владимира) Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных", — говорится в докладе МИД РФ о гонениях Киева в отношении Украинской православной церкви.

В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками".

"Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", — подчеркнули в МИД РФ.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины.
В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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