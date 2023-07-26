https://uz.sputniknews.ru/20230726/ssha-goneniya-kiyev-ukrainskaya-pravoslavnaya-serkov-mid-rossii-37236467.html

США одобряют гонения Киева на Украинскую православную церковь — МИД России

США одобряют гонения Киева на Украинскую православную церковь — МИД России

В МИД России также отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций"

2023-07-26T16:14+0500

2023-07-26T16:14+0500

2023-07-26T16:14+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

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