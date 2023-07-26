https://uz.sputniknews.ru/20230726/ssha-goneniya-kiyev-ukrainskaya-pravoslavnaya-serkov-mid-rossii-37236467.html
США одобряют гонения Киева на Украинскую православную церковь — МИД России
США одобряют гонения Киева на Украинскую православную церковь — МИД России
В МИД России также отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций"
2023-07-26T16:14+0500
2023-07-26T16:14+0500
2023-07-26T16:14+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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россия украина сша украинская православная церковь упц мид рф гонения киев антиправославная политика
россия украина сша украинская православная церковь упц мид рф гонения киев антиправославная политика
США одобряют гонения Киева на Украинскую православную церковь — МИД России
В МИД России также отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций".
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России, сообщает РИА Новости
.
"За время гонений православных верующих на Украине они (США — ред.) не выступили с критикой разрушительной церковной политики (Владимира) Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных", — говорится в докладе МИД РФ о гонениях Киева в отношении Украинской православной церкви.
В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН
и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками".
"Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", — подчеркнули в МИД РФ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины.
В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".