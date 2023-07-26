https://uz.sputniknews.ru/20230726/tashkent-avtovokzal-perevozki-passajiry-statistika-37217033.html

Сколько человек выехали с ташкентского автовокзала с начала года

Сколько человек выехали с ташкентского автовокзала с начала года

Несколько миллионов граждан, в числе которых узбекистанцы, а также иностранные пассажиры воспользовались внутренними, международными, региональными и пригородными маршрутами.

2023-07-26T11:05+0500

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2023-07-26T11:16+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. С 1 января по 1 июля 2023 года услугами ташкентского автовокзала воспользовались более 2,5 млн человек на 18-ти внутренних, 10-ти международных и 51 региональном и пригородном маршрутах, сообщает Минтранс.Кроме того, за этот период выполнили 4 616 рейсов по местным, 1 185 рейсов по международным, 306 636 рейсов по региональным и 312 437 рейсов по пригородным направлениям. Ранее Sputnik перечислил 10 мест для отдыха, куда можно поехать на автобусе из Ташкента.

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