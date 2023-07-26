https://uz.sputniknews.ru/20230726/tashkent-avtovokzal-perevozki-passajiry-statistika-37217033.html
Сколько человек выехали с ташкентского автовокзала с начала года
Сколько человек выехали с ташкентского автовокзала с начала года
Несколько миллионов граждан, в числе которых узбекистанцы, а также иностранные пассажиры воспользовались внутренними, международными, региональными и пригородными маршрутами.
2023-07-26T11:05+0500
2023-07-26T11:05+0500
2023-07-26T11:16+0500
узбекистан
ташкент
перевозки
автобусы
международные перевозки
общество
министерство транспорта республики узбекистан
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1434/49/14344943_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88b9b7c10d3685650b5387bc781cff96.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. С 1 января по 1 июля 2023 года услугами ташкентского автовокзала воспользовались более 2,5 млн человек на 18-ти внутренних, 10-ти международных и 51 региональном и пригородном маршрутах, сообщает Минтранс.Кроме того, за этот период выполнили 4 616 рейсов по местным, 1 185 рейсов по международным, 306 636 рейсов по региональным и 312 437 рейсов по пригородным направлениям. Ранее Sputnik перечислил 10 мест для отдыха, куда можно поехать на автобусе из Ташкента.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1434/49/14344943_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc04e6ee0b4fefc42b1c004a87b7db2c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент перевозки автобусы международные перевозки министерство транспорта статистика
узбекистан ташкент перевозки автобусы международные перевозки министерство транспорта статистика
Сколько человек выехали с ташкентского автовокзала с начала года
11:05 26.07.2023 (обновлено: 11:16 26.07.2023)
Несколько миллионов граждан, в числе которых как узбекистанцы, так и иностранные пассажиры, воспользовались внутренними, международными, региональными и пригородными маршрутами.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
С 1 января по 1 июля 2023 года услугами ташкентского автовокзала воспользовались более 2,5 млн человек на 18-ти внутренних, 10-ти международных и 51 региональном и пригородном маршрутах, сообщает Минтранс.
Кроме того, за этот период выполнили 4 616 рейсов по местным, 1 185 рейсов по международным, 306 636 рейсов по региональным и 312 437 рейсов по пригородным направлениям.