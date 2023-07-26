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В Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам в области атомной энергетики
В Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам в области атомной энергетики
Первый зарубежный филиал НИЯУ МИФИ выпустил 62 специалиста по четырем направлениям, обученных в рамках программы подготовки кадров для развития атомной отрасли Узбекистана.
2023-07-26T08:38+0500
2023-07-26T08:38+0500
2023-07-26T11:08+0500
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узатом
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общество
выпуск
филиал нияу мифи в ташкенте
россия
кадры
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Ташкентском филиале Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ МИФИ) состоялся первый выпуск бакалавров, сообщает Агентство по развитию атомной энергетики.Дипломы получили 62 выпускника. Специалисты по четырем направлениям обучались в рамках программы подготовки кадров для развития атомной отрасли Узбекистана.Защита выпускных квалификационных работ студентов проходила с 5 по 7 июля.С первого дня открытия ТФ НИЯУ МИФИ поддержку и внимание процессу подготовки кадров в рамках программы развития атомной отрасли Узбекистана оказывала Госкорпорация “Росатом”.По словам руководства Агентства “Узатом”, выпускники вуза будут распределены на работу в организациях Минэнерго, Агентства “Узатом” и ГУП “Дирекция по строительству АЭС при Агентстве Узатом”. Часть из них продолжит обучение в магистратуре.
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узбекистан ташкент вуз узатом студенты выпуск филиал нияу мифи в ташкенте россия кадры атомная энергетика
узбекистан ташкент вуз узатом студенты выпуск филиал нияу мифи в ташкенте россия кадры атомная энергетика
В Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам в области атомной энергетики
08:38 26.07.2023 (обновлено: 11:08 26.07.2023)
Первый зарубежный филиал НИЯУ МИФИ выпустил 62 специалиста по четырем направлениям, обученных в рамках программы подготовки кадров для развития атомной отрасли Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В Ташкентском филиале Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ МИФИ) состоялся первый выпуск бакалавров, сообщает
Агентство по развитию атомной энергетики.
Дипломы получили 62 выпускника. Специалисты по четырем направлениям обучались в рамках программы подготовки кадров для развития атомной отрасли Узбекистана.
Защита выпускных квалификационных работ студентов проходила с 5 по 7 июля.
“Наши студенты продемонстрировали высокий уровень знаний, полученных в ходе обучения, а некоторые из них получили рекомендации к поступлению в магистратуру и публикации статей по темам своих выпускных. Наши коллеги из головного вуза НИЯУ МИФИ и представители Агентства “Узатом” отметили качество подготовки выпускников Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ. В ближайшее время наши выпускники будут трудоустроены в различных организациях энергетической сферы республики Узбекистан и будут способствовать развитию атомной отрасли и обеспечению энергетической безопасности страны”, — рассказал исполнительный директор филиала НИЯУ МИФИ Шавкат Абдукамилов.
С первого дня открытия ТФ НИЯУ МИФИ поддержку и внимание процессу подготовки кадров в рамках программы развития атомной отрасли Узбекистана оказывала Госкорпорация “Росатом”.
“Атомная энергетика – важный элемент мировой энергосистемы, надежный источник чистой “зеленой” энергии, основа для создания устойчивой экономики и стабильности будущих поколений.... Уже более 12 лет Росатом комплексно подходит к подготовке инженерных кадров для стран-партнеров. Мы видим, что российское ядерное образование ценится в мире. Оно дает не только фундаментальные знания, но и практические навыки работы на важнейших объектах атомной энергетики. Это позволяет выпускникам быстро включаться в решение важнейших научно-технологических и производственных задач. Таким образом зарубежные страны получают ценный кадровый потенциал для реализации ядерных программ, а мы – сильных и надежных партнеров для совместных проектов”, — отметила заместитель генерального директора по персоналу Татьяна Терентьева.
По словам руководства Агентства “Узатом”, выпускники вуза будут распределены на работу в организациях Минэнерго, Агентства “Узатом” и ГУП “Дирекция по строительству АЭС при Агентстве Узатом”. Часть из них продолжит обучение в магистратуре.