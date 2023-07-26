В Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам в области атомной энергетики

“Атомная энергетика – важный элемент мировой энергосистемы, надежный источник чистой “зеленой” энергии, основа для создания устойчивой экономики и стабильности будущих поколений.... Уже более 12 лет Росатом комплексно подходит к подготовке инженерных кадров для стран-партнеров. Мы видим, что российское ядерное образование ценится в мире. Оно дает не только фундаментальные знания, но и практические навыки работы на важнейших объектах атомной энергетики. Это позволяет выпускникам быстро включаться в решение важнейших научно-технологических и производственных задач. Таким образом зарубежные страны получают ценный кадровый потенциал для реализации ядерных программ, а мы – сильных и надежных партнеров для совместных проектов”, — отметила заместитель генерального директора по персоналу Татьяна Терентьева.