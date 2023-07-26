https://uz.sputniknews.ru/20230726/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-26-iyul-2023-37196875.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
26 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Причина — ремонтные работы, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-07-26T08:53+0500
2023-07-26T08:53+0500
2023-07-26T09:29+0500
узбекистан
ташкент
электричество
район
адреса
свет
ремонт
общество
махалля
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В среду в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташкенте ограничат освещение на центральных улицах.
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узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество махалля график отключения электричества
узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество махалля график отключения электричества
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
08:53 26.07.2023 (обновлено: 09:29 26.07.2023)
26 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Причина — ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В среду в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Учтепинский район: с 09.00 до 16.00 — на некоторых улицах махалли “Дийдор”;
Алмазарский район: с 09.00 до 14.00 — на некоторых улицах махаллей “Пахта” и “Гулсарой”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.