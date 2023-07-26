https://uz.sputniknews.ru/20230726/v-kakie-strany-uzbekistan-eksportiroval-bolshe-vsego-37240544.html

В какие страны Узбекистан экспортировал больше всего

В какие страны Узбекистан экспортировал больше всего

Агентство статистики опубликовало предварительные данные по странам с высокой долей в экспорте Узбекистана в январе — июне 2023 года

2023-07-26T18:11+0500

2023-07-26T18:11+0500

2023-07-26T18:11+0500

инфографика

узбекистан

экспорт

россия

китай

казахстан

турция

афганистан

кыргызстан

таджикистан

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Первая пятерка стран, куда Узбекистан экспортировал больше всего: Россия — $1,3 млрд, Китай — $1,0 млрд, Казахстан — $699,3 млн, Турция — $617 млн и Афганистан — $367,4 млн. За ними идут Кыргызстан — $350 млн, Таджикистан — $287,5 млн, Франция — $195,3 млн, ОАЭ — $113 млн и Иран — $95,5 млн.

узбекистан

россия

казахстан

афганистан

таджикистан

франция

оаэ

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