https://uz.sputniknews.ru/20230726/v-kakie-strany-uzbekistan-eksportiroval-bolshe-vsego-37240544.html
В какие страны Узбекистан экспортировал больше всего
В какие страны Узбекистан экспортировал больше всего
Агентство статистики опубликовало предварительные данные по странам с высокой долей в экспорте Узбекистана в январе — июне 2023 года
2023-07-26T18:11+0500
2023-07-26T18:11+0500
2023-07-26T18:11+0500
инфографика
узбекистан
экспорт
россия
китай
казахстан
турция
афганистан
кыргызстан
таджикистан
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Первая пятерка стран, куда Узбекистан экспортировал больше всего: Россия — $1,3 млрд, Китай — $1,0 млрд, Казахстан — $699,3 млн, Турция — $617 млн и Афганистан — $367,4 млн. За ними идут Кыргызстан — $350 млн, Таджикистан — $287,5 млн, Франция — $195,3 млн, ОАЭ — $113 млн и Иран — $95,5 млн.
узбекистан
россия
казахстан
афганистан
таджикистан
франция
оаэ
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узбекистан экспорт инфографика агентство статистики страны-экспортеры россия китай казахстан турция афганистан кыргызстан таджикистан франция оаэ иран
узбекистан экспорт инфографика агентство статистики страны-экспортеры россия китай казахстан турция афганистан кыргызстан таджикистан франция оаэ иран
В какие страны Узбекистан экспортировал больше всего
Агентство статистики опубликовало предварительные данные по странам с высокой долей в экспорте Узбекистана в январе — июне 2023 года.
Первая пятерка стран, куда Узбекистан экспортировал больше всего: Россия — $1,3 млрд, Китай — $1,0 млрд, Казахстан — $699,3 млн, Турция — $617 млн и Афганистан — $367,4 млн.
За ними идут Кыргызстан — $350 млн, Таджикистан — $287,5 млн, Франция — $195,3 млн, ОАЭ — $113 млн и Иран — $95,5 млн.