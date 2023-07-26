В семи регионах Узбекистана ожидаются сели и паводки — список районов
15:33 26.07.2023 (обновлено: 15:38 26.07.2023)
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Гражданам проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям следует соблюдать меры предосторожности.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане в связи с ожидаемыми дождями 27-30 июля в некоторых районах возможны сели и паводки, сообщает Узгидромет.
Так, селе-паводковые явления ожидаются:
в Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
в Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
в Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
в Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
в Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
в Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
в Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.
Гражданам проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям выезжающим в горные районы следует соблюдать меры предосторожности, уточняют в сообщении.