https://uz.sputniknews.ru/20230726/v-semi-regionax-uzbekistana-ojidayutsya-seli-pavodki-37234663.html

В семи регионах Узбекистана ожидаются сели и паводки — список районов

В семи регионах Узбекистана ожидаются сели и паводки — список районов

Гражданам проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям следует соблюдать меры предосторожности

2023-07-26T15:33+0500

2023-07-26T15:33+0500

2023-07-26T15:38+0500

узбекистан

паводки

узгидромет

дождь

кашкадарьинская область

сурхандарьинская область

джизакская область

ташкентская область

наманганская область

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане в связи с ожидаемыми дождями 27-30 июля в некоторых районах возможны сели и паводки, сообщает Узгидромет.Так, селе-паводковые явления ожидаются:Гражданам проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям выезжающим в горные районы следует соблюдать меры предосторожности, уточняют в сообщении.

узбекистан

кашкадарьинская область

сурхандарьинская область

джизакская область

ташкентская область

наманганская область

ферганская область

андижанская область

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узбекистан узгидромет сели паводки селе-паводковые явления горные предгорные районы ожидаемые дожди 27-30 июля кашкадарьинская область сурхандарьинская область джизакская область ташкентская область наманганская область ферганская область андижанская область