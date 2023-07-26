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https://uz.sputniknews.ru/20230726/v-semi-regionax-uzbekistana-ojidayutsya-seli-pavodki-37234663.html
В семи регионах Узбекистана ожидаются сели и паводки — список районов
В семи регионах Узбекистана ожидаются сели и паводки — список районов
Гражданам проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям следует соблюдать меры предосторожности
2023-07-26T15:33+0500
2023-07-26T15:38+0500
узбекистан
паводки
узгидромет
дождь
кашкадарьинская область
сурхандарьинская область
джизакская область
ташкентская область
наманганская область
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане в связи с ожидаемыми дождями 27-30 июля в некоторых районах возможны сели и паводки, сообщает Узгидромет.Так, селе-паводковые явления ожидаются:Гражданам проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям выезжающим в горные районы следует соблюдать меры предосторожности, уточняют в сообщении.
узбекистан
кашкадарьинская область
сурхандарьинская область
джизакская область
ташкентская область
наманганская область
ферганская область
андижанская область
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узбекистан узгидромет сели паводки селе-паводковые явления горные предгорные районы ожидаемые дожди 27-30 июля кашкадарьинская область сурхандарьинская область джизакская область ташкентская область наманганская область ферганская область андижанская область
узбекистан узгидромет сели паводки селе-паводковые явления горные предгорные районы ожидаемые дожди 27-30 июля кашкадарьинская область сурхандарьинская область джизакская область ташкентская область наманганская область ферганская область андижанская область

В семи регионах Узбекистана ожидаются сели и паводки — список районов

15:33 26.07.2023 (обновлено: 15:38 26.07.2023)
© Sputnik / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСход селя. Иллюстративное фото.
Сход селя. Иллюстративное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Гражданам проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям следует соблюдать меры предосторожности.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане в связи с ожидаемыми дождями 27-30 июля в некоторых районах возможны сели и паводки, сообщает Узгидромет.
Так, селе-паводковые явления ожидаются:
в Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
в Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
в Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
в Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
в Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
в Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
в Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.
Гражданам проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям выезжающим в горные районы следует соблюдать меры предосторожности, уточняют в сообщении.
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