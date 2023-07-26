https://uz.sputniknews.ru/20230726/zapad-opaseniye-novaya-problema-ukraina-37232612.html

"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины

"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины

Объемы военной помощи Киеву бьют рекорды. Но в Европе и США боятся, что перенасыщенная вооружениями страна станет для них угрозой. О том, что предпринимают... 26.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-26T15:48+0500

2023-07-26T15:48+0500

2023-07-26T16:49+0500

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Объемы военной помощи Киеву бьют рекорды. Но в Европе и США боятся, что перенасыщенная вооружениями страна станет для них угрозой. О том, что предпринимают союзники — в материале РИА Новости.С первых дней конфликта"Как только замолчат пушки, начнется приток нелегального вооружения. Мы знаем это, потому что так было после многих конфликтов", — предупреждал глава Интерпола Юрген Шток прошлой весной.Судя по публикациям в СМИ, завершения боевых действий ждать не придется."Польшу, Румынию и другие граничащие с Украиной страны наводнило оружие, поставляемое нами Киеву для ведения боевых действий, — говорил в интервью RT американский журналист Сеймур Херш. — Иными словами, различные командиры — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии и лично перепродавали".CNN сообщает об инцидентах, зафиксированных в отчете генерального инспектора Пентагона. В частности, в июне 2022-го украинские спецслужбы прикрыли схему с участием нескольких коммерсантов, которые занимались торговлей наворованным. Также задержали мошенников, выдававших себя за волонтеров и присвоивших бронежилеты на 17 тысяч долларов.Кроме того, арестовали бойцов нацбатальона, похитивших 60 автоматов и почти тысячу патронов. Хранили все на складе "предположительно, для реализации на черном рынке", отмечает телеканал.Помимо этого, CNN утверждает, что оружие у ВСУ пытались украсть "подконтрольные неназванному российскому чиновнику силы".Сложности мониторингаПримечательно, что отчет охватывает период с февраля по сентябрь 2022-го, когда американские инспекции на Украине не проводились. Поэтому пользовались в основном данными, предоставленными Киевом.И их достоверность вызывает сомнения. "Когда оружие попадает в туман войны, мы не можем быть уверены, где оно находится, — цитирует СNN представителя американской разведки. — Это огромная черная дыра".При этом, по информации Military, американцы за первые восемь месяцев конфликта передали ВСУ тысячи ракет "Стингер" и "Джавелин", гаубицы, более десяти тысяч гранатометов, взрывчатку С-4, 59 миллионов патронов. Это не говоря уже о более мощных и сложных системах — NASAMS, HIMARS, дронах Phoenix Ghost."Эффективный мониторинг требует присутствия на месте", — указывает издание.К проверкам приступили только в ноябре. Но прозрачность механизма поставок и контроля все равно вызывает вопросы. В первую очередь — к самому Пентагону."Нет необходимой отчетности для тысяч единиц оружия и боеприпасов", — отмечается в июньском отчете генерального инспектора Минобороны. Должным образом не контролировали 60 процентов того, что передали Киеву. В некоторых случаях сопроводительных документов вовсе не было. Уже на месте американские военные вскрывали ящики и смотрели, что передают.Авторы отчета особо оговариваются: нет доказательств, что американцы причастны к хищениям или отправке не по адресу предназначенного для Украины.Никому ни словаА вот в надежности киевских партнеров за океаном сильно сомневаются. В конгрессе постоянно призывают ужесточить аудит. Эту тему педалируют республиканцы — как радикальные противники Байдена, так и более умеренные. В частности, спикер палаты представителей Кевин Маккарти выступает за поддержку Украины, но против карт-бланша на поставки вооружений.Европейцам приходится быть осторожнее."Если вы критикуете военную помощь, вас сразу переводят в пророссийский лагерь, — цитирует голландское издание NRC Handelsblad активистку движения Stop Wapenhandel ("Остановить торговлю оружием") Венделу де Врис. — Мы не всегда против поставок — иногда они могут спасти жизни, но мы хотим, чтобы это широко обсуждалось".Власти Нидерландов вообще не следят за судьбой переданного.В местных СМИ прозвучало мнение анонимного американского исследователя: вооружатся наркоторговцы.Эксперт предупреждает: тяжелая техника может оказаться у противников США. Это чревато утечкой оружейных ноу-хау. Незаконная торговля оружием — давняя беда Киева, еще с 1990-х. После 2014-го, как отмечает сайт Global Organized Crime Index, Украина и вовсе превратилась в один из крупнейших черных рынков Европы. Часть товара оставалась в стране — в руках полулегальных формирований. Уже тогда счет неучтенных "огнестрелов" шел на миллионы. Сейчас же проблема резко обострилась — из-за ее замалчивания и непрозрачной системы контроля за поставками.

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