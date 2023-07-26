"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины
15:48 26.07.2023 (обновлено: 16:49 26.07.2023)
© AP Photo / Iryna Rybakova
Объемы военной помощи Киеву бьют рекорды. Но в Европе и США боятся, что перенасыщенная вооружениями страна станет для них угрозой. О том, что предпринимают союзники — в материале РИА Новости.
С первых дней конфликта
"Как только замолчат пушки, начнется приток нелегального вооружения. Мы знаем это, потому что так было после многих конфликтов", — предупреждал глава Интерпола Юрген Шток прошлой весной.
Судя по публикациям в СМИ, завершения боевых действий ждать не придется.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Andriy Andriyenko
"Польшу, Румынию и другие граничащие с Украиной страны наводнило оружие, поставляемое нами Киеву для ведения боевых действий, — говорил в интервью RT американский журналист Сеймур Херш. — Иными словами, различные командиры — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии и лично перепродавали".
CNN сообщает об инцидентах, зафиксированных в отчете генерального инспектора Пентагона. В частности, в июне 2022-го украинские спецслужбы прикрыли схему с участием нескольких коммерсантов, которые занимались торговлей наворованным. Также задержали мошенников, выдававших себя за волонтеров и присвоивших бронежилеты на 17 тысяч долларов.
Кроме того, арестовали бойцов нацбатальона, похитивших 60 автоматов и почти тысячу патронов. Хранили все на складе "предположительно, для реализации на черном рынке", отмечает телеканал.
Помимо этого, CNN утверждает, что оружие у ВСУ пытались украсть "подконтрольные неназванному российскому чиновнику силы".
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОружие солдат ВСУ. Архивное фото
Оружие солдат ВСУ. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сложности мониторинга
Примечательно, что отчет охватывает период с февраля по сентябрь 2022-го, когда американские инспекции на Украине не проводились. Поэтому пользовались в основном данными, предоставленными Киевом.
И их достоверность вызывает сомнения. "Когда оружие попадает в туман войны, мы не можем быть уверены, где оно находится, — цитирует СNN представителя американской разведки. — Это огромная черная дыра".
При этом, по информации Military, американцы за первые восемь месяцев конфликта передали ВСУ тысячи ракет "Стингер" и "Джавелин", гаубицы, более десяти тысяч гранатометов, взрывчатку С-4, 59 миллионов патронов. Это не говоря уже о более мощных и сложных системах — NASAMS, HIMARS, дронах Phoenix Ghost.
© Foto : Пресс-центр штаба Операции Объединенных силУкраинские военные с ракетным комплексом Javelin
Украинские военные с ракетным комплексом Javelin
© Foto : Пресс-центр штаба Операции Объединенных сил
"Эффективный мониторинг требует присутствия на месте", — указывает издание.
К проверкам приступили только в ноябре. Но прозрачность механизма поставок и контроля все равно вызывает вопросы. В первую очередь — к самому Пентагону.
"Нет необходимой отчетности для тысяч единиц оружия и боеприпасов", — отмечается в июньском отчете генерального инспектора Минобороны.
Должным образом не контролировали 60 процентов того, что передали Киеву. В некоторых случаях сопроводительных документов вовсе не было. Уже на месте американские военные вскрывали ящики и смотрели, что передают.
Авторы отчета особо оговариваются: нет доказательств, что американцы причастны к хищениям или отправке не по адресу предназначенного для Украины.
© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
© AP Photo / Roman Koksarov
Никому ни слова
А вот в надежности киевских партнеров за океаном сильно сомневаются. В конгрессе постоянно призывают ужесточить аудит. Эту тему педалируют республиканцы — как радикальные противники Байдена, так и более умеренные. В частности, спикер палаты представителей Кевин Маккарти выступает за поддержку Украины, но против карт-бланша на поставки вооружений.
Европейцам приходится быть осторожнее.
"Если вы критикуете военную помощь, вас сразу переводят в пророссийский лагерь, — цитирует голландское издание NRC Handelsblad активистку движения Stop Wapenhandel ("Остановить торговлю оружием") Венделу де Врис. — Мы не всегда против поставок — иногда они могут спасти жизни, но мы хотим, чтобы это широко обсуждалось".
Власти Нидерландов вообще не следят за судьбой переданного.
В местных СМИ прозвучало мнение анонимного американского исследователя: вооружатся наркоторговцы.
© Foto : Sgt. Jerod HathawayБТР M1126 Stryker
БТР M1126 Stryker
© Foto : Sgt. Jerod Hathaway
Эксперт предупреждает: тяжелая техника может оказаться у противников США. Это чревато утечкой оружейных ноу-хау.
Незаконная торговля оружием — давняя беда Киева, еще с 1990-х. После 2014-го, как отмечает сайт Global Organized Crime Index, Украина и вовсе превратилась в один из крупнейших черных рынков Европы. Часть товара оставалась в стране — в руках полулегальных формирований. Уже тогда счет неучтенных "огнестрелов" шел на миллионы. Сейчас же проблема резко обострилась — из-за ее замалчивания и непрозрачной системы контроля за поставками.