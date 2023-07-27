https://uz.sputniknews.ru/20230727/banki-otkazyvayutsya-ot-yunistrima-kak-migrantu-perevesti-dengi-iz-rf-na-rodinu-37311899.html
Банки отказываются от "Юнистрима": как мигранту перевести деньги из РФ на родину?
Банки отказываются от "Юнистрима": как мигранту перевести деньги из РФ на родину?
Ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане прекратили принимать и отправлять денежные переводы через российскую систему "Юнистрим"
2023-07-27T20:16+0500
2023-07-27T20:16+0500
2023-07-27T20:16+0500
узбекистан
казахстан
армения
грузия
кыргызстан
таджикистан
банки
денежные переводы
юнистрим
мигрант
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Это произошло после того, как система попала под блокирующие санкции США. Как, находящиеся в России мигранты, теперь могут отправлять деньги домой — разбирался Sputnik.Можно ли сейчас перевести деньги через "Юнистрим"?По данным российских информагентств и пресс-служб кредитных организаций, работу с "Юнистримом" приостановили казахстанские Freedom Finance и "Казпочта", узбекистанские "Халк-банк", "Ипотека-банк" и "Турон-банк", армянские "Армэкономбанк", "Ардшинбанк", "Конверс банк", "Эвокабанк" и "Инекобанк", грузинские TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank, "Кредо Банк", "Базисбанк" и "Рико кредит", а также кыргызстанские "Компаньон", DemirBank, Asia Alliance Bank и "Айыл Банк".При этом в еще нескольких банках в этих странах нельзя отправлять и выдавать через "Юнистрим" переводы в долларах и евро, в то время как возможность переслать рубли или национальную валюту остается. Такая ситуация наблюдается в финучреждениях Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, сообщили корреспонденту Sputnik на горячей линии сервиса.В то же время в армянских банках, продолжающих сотрудничать с сервисом, выдача проходит в штатном режиме, в том числе в долларах и евро.Полностью приостановили работу с "Юнистримом" лишь в Грузии.Ситуация постоянно меняется, поэтому точную и актуальную информацию клиентам стоит выяснять на горячей линии этой системы денежных переводов.Отмечается, что банк выполняет ранее взятые на себя обязательства и намерен продолжать активную работу с партнерами во всем мире.Другие системы денежных переводовСуществует множество других способов переслать деньги из РФ в страны ближнего зарубежья.Помимо "Юнистрима" в России работают еще две популярные системы денежных переводов: "Золотая корона" и Contact. С их помощью средства можно отправить в Беларусь, Молдову, Азербайджан, Грузию, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Помимо этого, Contact позволяет совершать переводы в Абхазию и Южную Осетию.Через данные сервисы можно отправлять деньги на счет или наличными между специальными пунктами. Комиссия зависит от страны, валюты, суммы и метода пересылки средств.БанкиОтправлять деньги в страны ближнего зарубежья можно и через сервисы российских банков.Например, иностранные граждане могут получить дебетовую карту "Сбербанка" и перечислять деньги с помощью приложения "Сбербанк онлайн".Указав там номер принадлежащей получателю карты "Мир" или национальных платежных систем стран ближнего зарубежья можно перечислить средства в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Абхазию и Южную Осетию. Комиссия составит 1% от суммы перевода, но не менее 30 рублей.По номеру телефона получателя деньги на его карту можно отправить в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Беларусь, Абхазию и в Приднестровье. При переводе таким способом в Кыргызстан и Узбекистан комиссия не взымается. Если же пересылать в остальные страны, в виде комиссии снимут 1% от суммы перевода, но не меньше 30 рублей.В случае с Кыргызстаном и Узбекистаном существует еще один способ перевода средств через "Сбербанк онлайн". Вы можете указать ФИО и номер телефона человека, кому предназначается перевод, и после совершения операции он сможет получить на руки наличные деньги в офисах системы "Астрасенд". Однако такой метод немного более затратный: комиссия — 1,5%, но не менее 30 рублей.Держатели карт "Тинькофф" могут через приложение банка по номеру телефона перевести деньги в Абхазию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. До 20 тыс. руб. в месяц отправляется без комиссии, а свыше этой суммы — 1%.По номеру карты переводы доступны в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Южную Осетию. В этом случае тоже до 20 тыс. руб. в месяц — без комиссии, свыше — уже 1,5%, но не менее 30 рублей.У владельцев карт ВТБ есть возможность по номеру телефона перевести деньги на карты Армении, Таджикикстана, Кыргызстана и Узбекистана. Комиссия — от 0,5%, но не менее 30 рублей. По номеру карты можно переслать средства в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию. Комиссия — 1%, но не меньше 50 рублей.Схожий функционал предоставляют и другие российские банки.ПочтаВ отделениях "Почты России" можно сделать почтовый перевод в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южную Осетию.Комиссия зависит от суммы отправления, средний срок перевода — два дня.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия казахстан армения грузия кыргызстан таджикистан денежные переводы российская система юнистрим мигрант мигранты почта приложение
узбекистан россия казахстан армения грузия кыргызстан таджикистан денежные переводы российская система юнистрим мигрант мигранты почта приложение
Банки отказываются от "Юнистрима": как мигранту перевести деньги из РФ на родину?
Ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане прекратили принимать и отправлять денежные переводы через российскую систему "Юнистрим".
Это произошло после того, как система попала под блокирующие санкции США. Как, находящиеся в России мигранты, теперь могут отправлять деньги домой — разбирался Sputnik.
Можно ли сейчас перевести деньги через "Юнистрим"?
По данным российских информагентств и пресс-служб кредитных организаций, работу с "Юнистримом" приостановили казахстанские Freedom Finance и "Казпочта", узбекистанские "Халк-банк", "Ипотека-банк" и "Турон-банк", армянские "Армэкономбанк", "Ардшинбанк", "Конверс банк", "Эвокабанк" и "Инекобанк", грузинские TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank, "Кредо Банк", "Базисбанк" и "Рико кредит", а также кыргызстанские "Компаньон", DemirBank, Asia Alliance Bank и "Айыл Банк".
При этом в еще нескольких банках в этих странах нельзя отправлять и выдавать через "Юнистрим" переводы в долларах и евро, в то время как возможность переслать рубли или национальную валюту остается. Такая ситуация наблюдается в финучреждениях Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, сообщили корреспонденту Sputnik на горячей линии сервиса.
В то же время в армянских банках, продолжающих сотрудничать с сервисом, выдача проходит в штатном режиме, в том числе в долларах и евро.
Полностью приостановили работу с "Юнистримом" лишь в Грузии.
Ситуация постоянно меняется, поэтому точную и актуальную информацию клиентам стоит выяснять на горячей линии этой системы денежных переводов.
"Банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Данное решение будет реализовано в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении пресс-службы "Юнистрима", размещенном на сайте финорганизации.
Отмечается, что банк выполняет ранее взятые на себя обязательства и намерен продолжать активную работу с партнерами во всем мире.
"В целях бесперебойного проведения взаиморасчетов с участием иностранных организаций банк предлагает использование национальных валют", — заявили в пресс-службе, подчеркнув, что руководство учреждения принимает все соответствующие меры для смягчения возможных негативных последствий.
Другие системы денежных переводов
Существует множество других способов переслать деньги из РФ в страны ближнего зарубежья.
Помимо "Юнистрима" в России работают еще две популярные системы денежных переводов: "Золотая корона" и Contact. С их помощью средства можно отправить в Беларусь, Молдову, Азербайджан, Грузию, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Помимо этого, Contact позволяет совершать переводы в Абхазию и Южную Осетию.
Через данные сервисы можно отправлять деньги на счет или наличными между специальными пунктами. Комиссия зависит от страны, валюты, суммы и метода пересылки средств.
Отправлять деньги в страны ближнего зарубежья можно и через сервисы российских банков.
Например, иностранные граждане могут получить дебетовую карту "Сбербанка" и перечислять деньги с помощью приложения "Сбербанк онлайн".
Указав там номер принадлежащей получателю карты "Мир" или национальных платежных систем стран ближнего зарубежья можно перечислить средства в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Абхазию и Южную Осетию. Комиссия составит 1% от суммы перевода, но не менее 30 рублей.
По номеру телефона получателя деньги на его карту можно отправить в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Беларусь, Абхазию и в Приднестровье. При переводе таким способом в Кыргызстан и Узбекистан комиссия не взымается. Если же пересылать в остальные страны, в виде комиссии снимут 1% от суммы перевода, но не меньше 30 рублей.
В случае с Кыргызстаном и Узбекистаном существует еще один способ перевода средств через "Сбербанк онлайн". Вы можете указать ФИО и номер телефона человека, кому предназначается перевод, и после совершения операции он сможет получить на руки наличные деньги в офисах системы "Астрасенд". Однако такой метод немного более затратный: комиссия — 1,5%, но не менее 30 рублей.
Держатели карт "Тинькофф" могут через приложение банка по номеру телефона перевести деньги в Абхазию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. До 20 тыс. руб. в месяц отправляется без комиссии, а свыше этой суммы — 1%.
По номеру карты переводы доступны в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Южную Осетию. В этом случае тоже до 20 тыс. руб. в месяц — без комиссии, свыше — уже 1,5%, но не менее 30 рублей.
У владельцев карт ВТБ есть возможность по номеру телефона перевести деньги на карты Армении, Таджикикстана, Кыргызстана и Узбекистана. Комиссия — от 0,5%, но не менее 30 рублей. По номеру карты можно переслать средства в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию. Комиссия — 1%, но не меньше 50 рублей.
Схожий функционал предоставляют и другие российские банки.
В отделениях "Почты России" можно сделать почтовый перевод в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южную Осетию.
Комиссия зависит от суммы отправления, средний срок перевода — два дня.