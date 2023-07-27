https://uz.sputniknews.ru/20230727/daniya-radikaly-koran-sojjeniye-37286405.html

Датские радикалы опять сожгли Коран

Датские радикалы опять сожгли Коран

Участники радикальной группировки осквернили священную книгу мусульман у посольства Ирака в Копенгагене.

2023-07-27T14:49+0500

2023-07-27T14:49+0500

2023-07-27T14:49+0500

в мире

дания

ирак

посольство

акция

коран

группировка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/65/54/655433_0:0:1500:843_1920x0_80_0_0_d65f369907289397d6f2779c170f12c9.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Накануне члены экстремистской группировки "Датские патриоты" провели очередную акцию напротив посольства Ирака в Копенгагене, сообщает РИА Новости.В ходе акции, трансляция которой велась в Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская), двое молодых людей сожгли копию Корана и флаг Ирака.Это не первая демонстрация "Датских патриотов" у иракской дипмиссии. На прошлой неделе члены группировки подожгли экземпляр Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг республики. Акция транслировалась в соцсетях. Позднее правительство Дании назвало это провокацией и осудило действие радикалов. Во вторник двое членов "Датских патриотов" вновь подожгли священную книгу мусульман перед зданием иракского посольства в датской столице.В среду МИД Ирака сообщил, что министр иностранных дел страны Фуад Хусейн в телефонном разговоре с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном призвал правительство Дании не допустить повторения акций с осквернением Корана.Ранее "Датские патриоты" провели акции с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская. В Ташкенте хранится одна из древнейших рукописей Корана.

дания

ирак

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире дания ирак посольство акция коран группировка