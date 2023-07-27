https://uz.sputniknews.ru/20230727/fextovalschiki-uzbekistan-chempionat-mira-37307186.html

Каким стал для фехтовальщиков из Узбекистана очередной день чемпионата мира

Каким стал для фехтовальщиков из Узбекистана очередной день чемпионата мира

Сегодня в одиночных соревнованиях узбекистанцы потерпели поражение в первой же встрече

2023-07-27T19:31+0500

2023-07-27T19:31+0500

2023-07-27T19:36+0500

спорт

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южная корея

коста-рика

ирландия

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В одиночных соревнованиях саблистка Гулистан Пердибаева, вышедшая в 1/32 финала, и рапирист Дониер Садуллаев потерпели поражение в первой же встрече, сообщает НОК.А в командной программе шпажистки и саблисты уступили соперникам из Южной Кореи в 1/16 финала. Результаты:Ранее мы сообщали, что с 27 по 30 июля в Чехии всадники из Узбекистана будут бороться за Олимпийские лицензии.Узбекистан представят Бахромжон Газиев, Бекзод Курбанов, Умид Камилов, Нуржан Туякбаев и Абдурахмон Абдуллаев. Каждый из них выступит на 2 лошадях.Согласно регламенту, две команды, занявшие по итогам соревнований самые высокие места, получат Олимпийские лицензии Париж-2024.

япония

южная корея

коста-рика

ирландия

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