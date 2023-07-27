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Каким стал для фехтовальщиков из Узбекистана очередной день чемпионата мира
Каким стал для фехтовальщиков из Узбекистана очередной день чемпионата мира
Сегодня в одиночных соревнованиях узбекистанцы потерпели поражение в первой же встрече
2023-07-27T19:31+0500
2023-07-27T19:31+0500
2023-07-27T19:36+0500
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поражение
спортсмен
встреча
япония
южная корея
коста-рика
ирландия
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В одиночных соревнованиях саблистка Гулистан Пердибаева, вышедшая в 1/32 финала, и рапирист Дониер Садуллаев потерпели поражение в первой же встрече, сообщает НОК.А в командной программе шпажистки и саблисты уступили соперникам из Южной Кореи в 1/16 финала. Результаты:Ранее мы сообщали, что с 27 по 30 июля в Чехии всадники из Узбекистана будут бороться за Олимпийские лицензии.Узбекистан представят Бахромжон Газиев, Бекзод Курбанов, Умид Камилов, Нуржан Туякбаев и Абдурахмон Абдуллаев. Каждый из них выступит на 2 лошадях.Согласно регламенту, две команды, занявшие по итогам соревнований самые высокие места, получат Олимпийские лицензии Париж-2024.
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узбекистан фехтование чемпионат мира поражение япония коста-рика ирландия южная корея саблисты рапирист одиночные соревнования командная программа гулистан пердибаева мисаки эмура дониер садуллаев ха тае-гу
узбекистан фехтование чемпионат мира поражение япония коста-рика ирландия южная корея саблисты рапирист одиночные соревнования командная программа гулистан пердибаева мисаки эмура дониер садуллаев ха тае-гу
Каким стал для фехтовальщиков из Узбекистана очередной день чемпионата мира
19:31 27.07.2023 (обновлено: 19:36 27.07.2023)
Сегодня в одиночных соревнованиях узбекистанцы потерпели поражение в первой же встрече.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
В одиночных соревнованиях саблистка Гулистан Пердибаева, вышедшая в 1/32 финала, и рапирист Дониер Садуллаев потерпели поражение в первой же встрече, сообщает НОК
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А в командной программе шпажистки и саблисты уступили соперникам из Южной Кореи в 1/16 финала.
1/32 финала: Гулистан Пердибаева — Мисаки Эмура (Япония) 9:15;
1/32 финала: Дониер Садуллаев — Ха Тае-Гу (Южная Корея) 5:15;
1/32 финала, командная шпага: Узбекистан — Коста-Рика 45:22;
1/16 финала, командная шпага: Узбекистан — Южная Корея 32:45;
1/32 финала, командная сабля: Узбекистан — Ирландия 45:26;
1/16 финала, командная сабля: Узбекистан — Южная Корея 28:45.
Узбекистан представят Бахромжон Газиев, Бекзод Курбанов, Умид Камилов, Нуржан Туякбаев и Абдурахмон Абдуллаев. Каждый из них выступит на 2 лошадях.
Согласно регламенту, две команды, занявшие по итогам соревнований самые высокие места, получат Олимпийские лицензии Париж-2024.