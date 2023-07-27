https://uz.sputniknews.ru/20230727/mirziyoyev-posetil-vinogradnuyu-plantatsiyu-ferganskoy-oblasti-foto-37304552.html

Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области — фото

Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области — фото

С посещения виноградной плантации начался визит президента Узбекистана в Ферганскую область

2023-07-27T18:36+0500

2023-07-27T18:36+0500

2023-07-27T18:44+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

ферганская область

виноград

виноградники

виноградная плантация

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Поездка Шавката Мирзиёева в Ферганскую область началась с посещения виноградной плантации, сообщает пресс-служба главы государства. Он посетил фермерское хозяйство "Хайрулло Бахром Бойматов" в Алтыарыкском районе.Напомним, в ходе визита глава государства ознакомится с новыми производственными мощностями в сельском хозяйстве и промышленности, условиями в махаллях.Кроме того, предусмотрено проведение видеоселекторного совещания по задействованию имеющегося потенциала на местах для обеспечения дальнейшего роста экономики регионов и благосостояния населения.

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узбекистан ферганская область виноградная плантация президент шавкат мирзиёев визит фермерское хозяйство хайрулло бахром бойматов алтыарыкский район