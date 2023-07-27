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https://uz.sputniknews.ru/20230727/mirziyoyev-posetil-vinogradnuyu-plantatsiyu-ferganskoy-oblasti-foto-37304552.html
Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области — фото
Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области — фото
С посещения виноградной плантации начался визит президента Узбекистана в Ферганскую область
2023-07-27T18:36+0500
2023-07-27T18:44+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
ферганская область
виноград
виноградники
виноградная плантация
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Поездка Шавката Мирзиёева в Ферганскую область началась с посещения виноградной плантации, сообщает пресс-служба главы государства. Он посетил фермерское хозяйство "Хайрулло Бахром Бойматов" в Алтыарыкском районе.Напомним, в ходе визита глава государства ознакомится с новыми производственными мощностями в сельском хозяйстве и промышленности, условиями в махаллях.Кроме того, предусмотрено проведение видеоселекторного совещания по задействованию имеющегося потенциала на местах для обеспечения дальнейшего роста экономики регионов и благосостояния населения.
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ферганская область
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узбекистан ферганская область виноградная плантация президент шавкат мирзиёев визит фермерское хозяйство хайрулло бахром бойматов алтыарыкский район
узбекистан ферганская область виноградная плантация президент шавкат мирзиёев визит фермерское хозяйство хайрулло бахром бойматов алтыарыкский район

Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области — фото

18:36 27.07.2023 (обновлено: 18:44 27.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области
Шавкат Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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С посещения плантации начался визит президента Узбекистана в Ферганскую область.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Поездка Шавката Мирзиёева в Ферганскую область началась с посещения виноградной плантации, сообщает пресс-служба главы государства.
Он посетил фермерское хозяйство "Хайрулло Бахром Бойматов" в Алтыарыкском районе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВиноградная плантация в Ферганской области
Шавкат Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2023
Виноградная плантация в Ферганской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаВиноградная плантация в Ферганской области
Шавкат Мирзиёев посетил виноградную плантацию в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2023
Виноградная плантация в Ферганской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, в ходе визита глава государства ознакомится с новыми производственными мощностями в сельском хозяйстве и промышленности, условиями в махаллях.
Кроме того, предусмотрено проведение видеоселекторного совещания по задействованию имеющегося потенциала на местах для обеспечения дальнейшего роста экономики регионов и благосостояния населения.
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