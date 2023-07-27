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https://uz.sputniknews.ru/20230727/ozodbek-nazarbekov-naznacheniye-ministr-kultura-uzbekistan-37278050.html
Озодбек Назарбеков стал министром культуры
Озодбек Назарбеков стал министром культуры
На эту должность Озодбека Назарбекова утвердил президент Узбекистана.
2023-07-27T12:50+0500
2023-07-27T12:50+0500
политика
общество
озодбек назарбеков
указ
президент узбекистана
министр
культура
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Об утверждении Озодбека Назарбекова министром культуры Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Ранее кандидатуру Озодбека Назарбекова на эту должность одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
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политика общество озодбек назарбеков указ президент узбекистана министр культура
политика общество озодбек назарбеков указ президент узбекистана министр культура

Озодбек Назарбеков стал министром культуры

12:50 27.07.2023
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма РузОзодбек Назарбеков
Озодбек Назарбеков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2023
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма Руз
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На эту должность Озодбека Назарбекова утвердил президент Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Об утверждении Озодбека Назарбекова министром культуры Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
Ранее кандидатуру Озодбека Назарбекова на эту должность одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
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