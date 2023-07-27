https://uz.sputniknews.ru/20230727/ozodbek-nazarbekov-naznacheniye-ministr-kultura-uzbekistan-37278050.html

Озодбек Назарбеков стал министром культуры

Озодбек Назарбеков стал министром культуры

На эту должность Озодбека Назарбекова утвердил президент Узбекистана.

2023-07-27T12:50+0500

2023-07-27T12:50+0500

2023-07-27T12:50+0500

политика

общество

озодбек назарбеков

указ

президент узбекистана

министр

культура

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Об утверждении Озодбека Назарбекова министром культуры Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Ранее кандидатуру Озодбека Назарбекова на эту должность одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.

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