https://uz.sputniknews.ru/20230727/ozodbek-nazarbekov-naznacheniye-ministr-kultura-uzbekistan-37278050.html
Озодбек Назарбеков стал министром культуры
Озодбек Назарбеков стал министром культуры
На эту должность Озодбека Назарбекова утвердил президент Узбекистана.
2023-07-27T12:50+0500
2023-07-27T12:50+0500
2023-07-27T12:50+0500
политика
общество
озодбек назарбеков
указ
президент узбекистана
министр
культура
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Об утверждении Озодбека Назарбекова министром культуры Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Ранее кандидатуру Озодбека Назарбекова на эту должность одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
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политика общество озодбек назарбеков указ президент узбекистана министр культура
политика общество озодбек назарбеков указ президент узбекистана министр культура
Озодбек Назарбеков стал министром культуры
На эту должность Озодбека Назарбекова утвердил президент Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Об утверждении Озодбека Назарбекова министром культуры Узбекистана, сообщил
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
Ранее кандидатуру Озодбека Назарбекова на эту должность одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.