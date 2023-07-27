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Путин встретился с президентом Бурунди
Путин встретился с президентом Бурунди
В прошлом году дипломатическим отношениям двух государств исполнилось 60 лет, отметил российский президент. 27.07.2023, Sputnik Узбекистан
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2023-07-27T18:47+0500
россия
саммит
африка
президент
владимир путин
бурунди
встреча
сотрудничество
санкт-петербург
оон
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Владимир Путин в рамках саммита Россия-Африка встретился с президентом Бурунди Эванистом Ндайишимие, сообщает РИА Новости.Глава РФ отметил "активизацию политических контактов" между странами в этом году.Российский президент отметил, что в прошлом году дипломатическим отношениям двух государств исполнилось 60 лет.По его словам, Россия рассматривает Бурунди "как надежного партнера и надежных наших друзей на африканском континенте".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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россия, саммит, африка, президент, владимир путин, бурунди, встреча, сотрудничество, санкт-петербург, оон
россия, саммит, африка, президент, владимир путин, бурунди, встреча, сотрудничество, санкт-петербург, оон

Путин встретился с президентом Бурунди

18:25 27.07.2023 (обновлено: 18:47 27.07.2023)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Бурунди Э. Ндайишимийе.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Бурунди Э. Ндайишимийе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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В прошлом году дипломатическим отношениям двух государств исполнилось 60 лет, отметил российский президент.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Владимир Путин в рамках саммита Россия-Африка встретился с президентом Бурунди Эванистом Ндайишимие, сообщает РИА Новости.
Глава РФ отметил "активизацию политических контактов" между странами в этом году.

"Имеются хорошие перспективы для наращивания нашего партнерства. Мы расширяем договорно-правовую базу наших связей, на полях саммита с бурундийской стороной планируется (подписать) документы в сфере атомной энергетики, здравоохранения, юстиции, в сфере труда", — заявил Путин.

Российский президент отметил, что в прошлом году дипломатическим отношениям двух государств исполнилось 60 лет.
По его словам, Россия рассматривает Бурунди "как надежного партнера и надежных наших друзей на африканском континенте".
"Хочу отметить, что подходы России и Бурунди по большинству международных проблем очень близки. Мы благодарны за поддержку российских инициатив на многосторонних площадках, настроены, разумеется, на дальнейшее конструктивное взаимодействие с вами, прежде всего на площадке ООН", — добавил Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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