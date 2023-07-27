https://uz.sputniknews.ru/20230727/putin-vstrecha-prezident-burundi-37302948.html

Путин встретился с президентом Бурунди

Путин встретился с президентом Бурунди

В прошлом году дипломатическим отношениям двух государств исполнилось 60 лет, отметил российский президент. 27.07.2023, Sputnik Узбекистан

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россия

саммит

африка

президент

владимир путин

бурунди

встреча

сотрудничество

санкт-петербург

оон

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Владимир Путин в рамках саммита Россия-Африка встретился с президентом Бурунди Эванистом Ндайишимие, сообщает РИА Новости.Глава РФ отметил "активизацию политических контактов" между странами в этом году.Российский президент отметил, что в прошлом году дипломатическим отношениям двух государств исполнилось 60 лет.По его словам, Россия рассматривает Бурунди "как надежного партнера и надежных наших друзей на африканском континенте".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

россия

африка

бурунди

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россия, саммит, африка, президент, владимир путин, бурунди, встреча, сотрудничество, санкт-петербург, оон