https://uz.sputniknews.ru/20230727/rossiya-armiya-perevoorujeniye-pistolet-udav-37289835.html

Российские войска получат более 3 000 “Удавов” повышенной мощности

Российские войска получат более 3 000 “Удавов” повышенной мощности

Перевооружение российской армии продолжается в хорошем темпе и с нарастающим могуществом линейки образцов.

2023-07-27T15:38+0500

2023-07-27T15:38+0500

2023-07-27T15:38+0500

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Квалификационные испытания нового пистолета “Удав” в сложных боевых условиях позволят ижевским оружейникам доказать надежность и эффективность изделия, начать в 2023 году серийное производство.Ижевский механический завод завершил изготовление первой партии 9-мм самозарядного пистолета 6П72 “Удав”, начались квалификационные испытания. Новый армейский пистолет придет на смену надежному “ветерану” ПМ (пистолет Макарова), соответственно требования заказчика очень жесткие. В Минобороны РФ изначально требовали технологического чуда, и его получили.Самозарядный пистолет “Удав” разработан под патрон повышенной мощности 9×21 мм, который на прицельной дальности до 100 м гарантирует “запреградное воздействие”, то есть поражение живой силы противника в бронежилетах 2-го класса защиты из современных многослойных материалов. В линейке боеприпасов для “Удава” также имеются патроны с бронебойно-трассирующими пулями (7БТ3), со стальным (7Н29) и свинцовым (7Н28) сердечниками (список неполный).“Удав” удобен для стрельбы правой и левой рукой. Снаряжается магазином на 18 патронов, имеет универсальную планку Пикатинни для крепления лазерного целеуказателя или фонаря. Предусмотрена возможность установки прибора бесшумной стрельбы (кожух изготовлен из легкого углеволокна). Длина пистолета – 206 мм, толщина – 36 мм, масса без патронов – 780 г, с патронами – 980 г (немного тяжелее пистолета Макарова).По данным “Калашникова”, в ходе разработки “Удава” внедрены новации, обеспечившие превосходство в сравнении с признанными в мире российскими аналогами – пистолетам Лебедева, Ярыгина, ГШ-18, а также иностранными – Glock, Walther, Colt. “Удав” – достойная замена пистолету Макарова калибра 9×18 мм. В этом ранее лично убедился и президент РФ Владимир Путин.Пистолет успешно прошел государственные испытания. По информации Минобороны РФ, в опытной войсковой эксплуатации 6П72 в экстремальных температурных условиях ”показал устойчивую работу и высокие баллистические качества”. Вооруженные силы России планируют в текущем году получить более 3000 новых пистолетов повышенной мощности. Возможно, в зоне СВО армейский пистолет – не самое главное оружие, и все же для боя на ближних дистанциях он может оказаться совершенно незаменимым.Классика и современность в одной обоймеНовый “Удав” – развитие концепции самозарядного пистолета Сердюкова (СПС). Разработан для широкого применения в войсках и спецслужбах. Пистолет оснащен классической автоматикой, рамка выполнена из ударопрочного пластика со стальными несущими элементами. При смене магазина патрон досылается в патронник автоматически. Новый пистолет отличается большим запасом надежности, рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от +50 до –70° С. Планируется выпуск разных модификаций “Удава” – специальной, армейской и гражданской. Достаточно высок экспортный потенциал этого изделия.Принятый на вооружение Советской армии в середине ХХ века “Макаров” заменил ТТ и наган, был всем хорош. Победил в конкурсе с участием лучших отечественных и зарубежных образцов, к примеру, FN model 1910/22, Beretta M1934, Sauer 38H, Mauser HSc. Кстати, за основу конструктор Николай Макаров взял немецкий пистолет Walther PP (выпускался с 1929 года), и значительно усовершенствовал характеристики.Основные преимущества ПМ – надежность и безотказность в любых климатических условиях, высокий останавливающий эффект на дистанции до 50 метров, ресурс до 50 тысяч выстрелов. Начальная скорость полета пули – 315 метров в секунду. Боевая скорострельность – 30 выстрелов в минуту. Пистолет обладает высокой точностью (кучностью) стрельбы – на дистанции 25 метров радиус рассеивания составляет всего 75 миллиметров. У хорошего стрелка на дистанции 50 метров все пули ложатся в круг диаметром 320 миллиметров. Убойная сила стандартной пули сохраняется на расстоянии до 350 метров (энергия пули – 300 Дж). Пистолет достаточно легкий и удобный для скрытого ношения, в снаряженном состоянии (в обойме – 8 патронов) весит 810 г.Пистолет Макарова является личным оружием офицеров Вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов РФ, остается одним из самых популярных боевых пистолетов в мире. Однако рост интенсивности огня в ближнем бою и совершенствование бронежилетов и шлемов уже исчерпали ресурс модернизации ПМ. Российской армии и другим силовым структурам сегодня требуется легкое, надежное, удобное и простое в эксплуатации индивидуальное оружие большей мощности и прицельной дальности.Ижевский завод осваивал технологическую линию пистолета “Удав” в напряженных условиях, работая в три смены, параллельно начиная производство других новинок. “Удав” – достойное современное оружие для армии и других силовых структур России. А название объясняется характерным звуком выстрела, похожим на шипение змеи.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko. Также в России появился "Ланцет" нового поколения.

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