https://uz.sputniknews.ru/20230727/rossiya-voyska-otrajeniye-ataka-vsu-svatovsk-krasnolimansk-37266017.html
Российские войска отразили девять атак ВСУ сразу на двух направлениях
Российские войска отразили девять атак ВСУ сразу на двух направлениях
Бойцы подразделения группировки войск "Центр" уничтожили более 150 солдат противника и различную военную технику.
2023-07-27T09:59+0500
2023-07-27T09:59+0500
2023-07-27T10:17+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 украинских военнослужащих и их технику, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.По его словам, на этих двух направлениях экипажи Су-34, с помощью управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения нанесли удары по пункту управления, командно-наблюдательному пункту, а также двум складам с боеприпасами противника в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская.Также он добавил, что комплексы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS.Ранее российский истребитель поразил мехбригаду ВСУ под Купянском.
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в мире спецоперация россия всу украина вооружение безопасность
в мире спецоперация россия всу украина вооружение безопасность
Российские войска отразили девять атак ВСУ сразу на двух направлениях
09:59 27.07.2023 (обновлено: 10:17 27.07.2023)
Бойцы подразделения группировки войск "Центр" уничтожили более 150 солдат противника и различную военную технику.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 украинских военнослужащих и их технику, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
По его словам, на этих двух направлениях экипажи Су-34, с помощью управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения нанесли удары по пункту управления, командно-наблюдательному пункту, а также двум складам с боеприпасами противника в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская.
"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки "Центр" отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа "пикап", орудие Д-30, три миномета и более 150 боевиков. Восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины сдались плен", — уточнил Савчук.
Также он добавил, что комплексы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS.