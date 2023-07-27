https://uz.sputniknews.ru/20230727/rossiya-voyska-otrajeniye-ataka-vsu-svatovsk-krasnolimansk-37266017.html

Российские войска отразили девять атак ВСУ сразу на двух направлениях

Российские войска отразили девять атак ВСУ сразу на двух направлениях

Бойцы подразделения группировки войск "Центр" уничтожили более 150 солдат противника и различную военную технику.

2023-07-27T09:59+0500

2023-07-27T09:59+0500

2023-07-27T10:17+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 украинских военнослужащих и их технику, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.По его словам, на этих двух направлениях экипажи Су-34, с помощью управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения нанесли удары по пункту управления, командно-наблюдательному пункту, а также двум складам с боеприпасами противника в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская.Также он добавил, что комплексы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS.Ранее российский истребитель поразил мехбригаду ВСУ под Купянском.

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