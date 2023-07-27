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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне — что обсудили

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне — что обсудили

Министр обороны РФ и лидер КНДР рассмотрели вопросы безопасности.

2023-07-27T09:37+0500

2023-07-27T09:37+0500

2023-07-27T10:17+0500

в мире

кндр

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министр

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безопасность

пхеньян

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Голос Кореи. Также Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо от Владимира Путина.По информации, после переговоров они обменялись подарками.Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР во вторник для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.Как подчеркнули в российском военном ведомстве, визит послужит укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Ранее Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей процветания и побед.

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