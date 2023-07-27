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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне — что обсудили
Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне — что обсудили
Министр обороны РФ и лидер КНДР рассмотрели вопросы безопасности.
2023-07-27T09:37+0500
2023-07-27T09:37+0500
2023-07-27T10:17+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Голос Кореи. Также Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо от Владимира Путина.По информации, после переговоров они обменялись подарками.Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР во вторник для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.Как подчеркнули в российском военном ведомстве, визит послужит укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Ранее Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей процветания и побед.
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в мире кндр сергей шойгу минобороны рф министр встреча безопасность пхеньян
в мире кндр сергей шойгу минобороны рф министр встреча безопасность пхеньян
Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне — что обсудили
09:37 27.07.2023 (обновлено: 10:17 27.07.2023)
Министр обороны РФ и лидер КНДР рассмотрели вопросы безопасности.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает РИА Новости
со ссылкой на радио Голос Кореи.
"Ким Чен Ын с удовольствием встретился с министром обороны Шойгу и обменялся с ним теплыми приветствиями.... На переговорах они вспомнили о глубокой истории дружбы между КНДР и Россией, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в области национальной обороны и безопасности", — указано в сообщении.
Также Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо от Владимира Путина.
По информации, после переговоров они обменялись подарками.
Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР во вторник для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.
Как подчеркнули в российском военном ведомстве, визит послужит укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.