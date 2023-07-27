https://uz.sputniknews.ru/20230727/tashkent-aeroport-konkurentsiya-taksi-sud-37267955.html
В ташкентском аэропорту станет больше такси
В ташкентском аэропорту станет больше такси
Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей потребовал от АО “Uzbekistan Airports” допустить к работе на территории аэропорта другие такси помимо единой службы такси, а также пересмотреть оплату за стоянку возле аэропорта.
2023-07-27T10:48+0500
2023-07-27T10:48+0500
2023-07-27T10:48+0500
узбекистан
ташкент
аэропорт
такси
суд
uzbekistan airports
закон
общество
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей выразил протест в связи с увеличением размера платы за парковку на территории международного аэропорта им. Ислама Каримова, принадлежащего АО “Uzbekistan Airports”, а также из-за создания искусственных барьеров для въезда других хозсубъектов по причине введения единой службы такси на территории аэропорта.Специалисты изучили сложившуюся ситуацию и выявили, что в аэропорту создали условия работы на первой линии специальной дороги рядом с терминалом для такси, принадлежащих только одному хозсубъекту. При этом плата с этого субъекта не взималась, к нему применялся строго фиксированный тариф на перевозку пассажиров. Кроме того, стало известно, что любые изменения цен согласовывались, при этом автомобили других хозяйствующих субъектов, предоставляющих лицензированные услуги такси, на территорию аэропорта не допускались. Комитет также выявил ограничение конкуренции за счет увеличения оплаты за парковку вблизи аэропорта.Все это нарушает закон “О естественных монополиях”. Поэтому Комитет по конкуренции выдал АО “Uzbekistan Airports” обязательные предписания: В то же время АО “Uzbekistan Airports”, недовольное решением и предписанием Комитета, обратилось в Ташкентский межрайонный административный суд. Решением суда от 28 марта 2023 года обращение отклонили, оставив в силе решение и предписание Комитета. После рассмотрения на основании апелляционной жалобы АО “Uzbekistan Airports”, дело передали в Ташкентский городской административный суд, где 12 июня 2023 года жалобу отклонили.Ранее Sputnik сообщал о том, где в Узбекистане впервые появятся эко-такси.
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uzbekistan airports узбектистан ташкент аэропорт такси суд закон общество
uzbekistan airports узбектистан ташкент аэропорт такси суд закон общество
В ташкентском аэропорту станет больше такси
Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей потребовал от АО “Uzbekistan Airports” допустить к работе на территории аэропорта другие такси, помимо единой службы такси, а также пересмотреть оплату за стоянку возле аэропорта.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей выразил протест в связи с увеличением размера платы за парковку на территории международного аэропорта им. Ислама Каримова, принадлежащего АО “Uzbekistan Airports”, а также из-за создания искусственных барьеров для въезда других хозсубъектов по причине введения единой службы такси на территории аэропорта.
Специалисты изучили сложившуюся ситуацию и выявили, что в аэропорту создали условия работы на первой линии специальной дороги рядом с терминалом для такси, принадлежащих только одному хозсубъекту. При этом плата с этого субъекта не взималась, к нему применялся строго фиксированный тариф на перевозку пассажиров. Кроме того, стало известно, что любые изменения цен согласовывались, при этом автомобили других хозяйствующих субъектов, предоставляющих лицензированные услуги такси, на территорию аэропорта не допускались. Комитет также выявил ограничение конкуренции за счет увеличения оплаты за парковку вблизи аэропорта.
Все это нарушает закон “О естественных монополиях”. Поэтому Комитет по конкуренции выдал АО “Uzbekistan Airports” обязательные предписания:
обеспечить создание равных условий для въезда автомобилей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг такси, соответствующих требованиям и имеющим лицензию;
исключить из “технического задания” на организацию службы пассажирского и багажного такси, а также из договора аренды соответствующего помещения пункты о применении фиксированных тарифов на перевозку пассажиров и осуществлении любых изменений тарифов по согласованию с АО “Uzbekistan Airports”;
обеспечить информирование потребителей о наличии других такси на первой линии специальной дороги, вблизи терминала прибытия пассажиров;
пересмотреть размер оплаты за стоянки возле аэропорта.
В то же время АО “Uzbekistan Airports”, недовольное решением и предписанием Комитета, обратилось в Ташкентский межрайонный административный суд. Решением суда от 28 марта 2023 года обращение отклонили, оставив в силе решение и предписание Комитета. После рассмотрения на основании апелляционной жалобы АО “Uzbekistan Airports”, дело передали в Ташкентский городской административный суд, где 12 июня 2023 года жалобу отклонили.