https://uz.sputniknews.ru/20230727/tashkent-svet-otklyucheniye-27-iyul-2023-37263259.html
Где в Ташкенте сегодня утром отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня утром отключат свет — адреса
27 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-07-27T08:33+0500
2023-07-27T08:33+0500
2023-07-27T09:07+0500
узбекистан
ташкент
электричество
район
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свет
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махалля
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В четверг в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал о том, почему в Ташкенте ограничили освещение на центральных улицах.
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узбекистан ташкент махалля район свет ремонт адреса график отключения электричества общество
узбекистан ташкент махалля район свет ремонт адреса график отключения электричества общество
Где в Ташкенте сегодня утром отключат свет — адреса
08:33 27.07.2023 (обновлено: 09:07 27.07.2023)
27 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik
. В четверг в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Яккасарайский район: с 10.00 до 13.00 — на некоторых улицах махалли “Конституция”;
Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Эски Жалоир”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.