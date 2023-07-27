https://uz.sputniknews.ru/20230727/uzbekistan-vuzy-testirovaniye-sroki-37264287.html
Когда в Узбекистане пройдут тестовые испытания в вузы — ответ эксперта
Когда в Узбекистане пройдут тестовые испытания в вузы — ответ эксперта
Тестовые испытания для бакалавриата вузов республик на 2023/2024 учебный год планируют провести в августе.
2023-07-27T09:15+0500
2023-07-27T09:15+0500
2023-07-27T09:15+0500
общество
узбекистан
абитуриенты
тестирование
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Тестовые испытания для поступления в высшие учебные заведения Узбекистана планируют провести в августе. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил начальник отдела по оценке знаний и навыков АОКА Абдувахоб Хаитов.По его словам, точные сроки проведения тестирования определит Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения Узбекистана.Согласно информации, представленной на брифинге, дистанционную форму обучения в новом учебном году внедрят в 14 высших учебных заведениях, желание обучаться дистанционно выразили 6 834 абитуриента.Также заключили договоры со 127 сурдопереводчиками на оказание услуг заявителям с нарушениями слуха и речи.Напомним, что число абитуриентов в Узбекистане, участвующих во вступительном тестировании в вузы, составляет 948 486 человек.Ранее психолог рассказала, как пережить вступительные экзамены в жарких условиях Узбекистана.
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общество узбекистан абитуриенты тестирование вступительные экзамены
общество узбекистан абитуриенты тестирование вступительные экзамены
Когда в Узбекистане пройдут тестовые испытания в вузы — ответ эксперта
Тестовые испытания в бакалавриат вузов республики на 2023/2024 учебный год планируют провести в августе.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Тестовые испытания для поступления в высшие учебные заведения Узбекистана планируют провести в августе. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил
начальник отдела по оценке знаний и навыков АОКА Абдувахоб Хаитов.
По его словам, точные сроки проведения тестирования определит Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения Узбекистана.
Согласно информации, представленной на брифинге, дистанционную форму обучения в новом учебном году внедрят в 14 высших учебных заведениях, желание обучаться дистанционно выразили 6 834 абитуриента.
“Около 3 500 представителей общественности будут привлечены в качестве кураторов групп, чтобы обеспечить открытое и прозрачное проведение вступительных испытаний”, — добавил Хаитов.
Также заключили договоры со 127 сурдопереводчиками на оказание услуг заявителям с нарушениями слуха и речи.
Напомним, что число абитуриентов в Узбекистане, участвующих во вступительном тестировании в вузы, составляет 948 486 человек.