https://uz.sputniknews.ru/20230727/uzbekistan-vuzy-testirovaniye-sroki-37264287.html

Когда в Узбекистане пройдут тестовые испытания в вузы — ответ эксперта

Когда в Узбекистане пройдут тестовые испытания в вузы — ответ эксперта

Тестовые испытания для бакалавриата вузов республик на 2023/2024 учебный год планируют провести в августе.

2023-07-27T09:15+0500

2023-07-27T09:15+0500

2023-07-27T09:15+0500

общество

узбекистан

абитуриенты

тестирование

вступительные экзамены

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Тестовые испытания для поступления в высшие учебные заведения Узбекистана планируют провести в августе. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил начальник отдела по оценке знаний и навыков АОКА Абдувахоб Хаитов.По его словам, точные сроки проведения тестирования определит Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения Узбекистана.Согласно информации, представленной на брифинге, дистанционную форму обучения в новом учебном году внедрят в 14 высших учебных заведениях, желание обучаться дистанционно выразили 6 834 абитуриента.Также заключили договоры со 127 сурдопереводчиками на оказание услуг заявителям с нарушениями слуха и речи.Напомним, что число абитуриентов в Узбекистане, участвующих во вступительном тестировании в вузы, составляет 948 486 человек.Ранее психолог рассказала, как пережить вступительные экзамены в жарких условиях Узбекистана.

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