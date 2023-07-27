https://uz.sputniknews.ru/20230727/vozmezdiye-nye-otdelnyye-udary-sut-rossiyskoy-svo-37314890.html
Возмездие — не отдельные удары, а суть российской СВО
Возмездие — не отдельные удары, а суть российской СВО
Вооруженные силы РФ наносят ракетные удары по объектам ВСУ на всей подконтрольной киевскому режиму территории, и наступают на нескольких участках фронта
2023-07-27T21:15+0500
2023-07-27T21:15+0500
2023-07-27T21:15+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
украина
запад
москва
харьков
киев
село
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/13/36979727_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_cd8a1467d868ec6c0339652d762e2e65.jpg
Продвижение особенно заметно на Краснолиманском и Купянском направлениях. Все попытки "контрнаступления" украинской армии подавляются — противник несет огромные потери в живой силе и боевой технике, уничтожено до трети всего поставленного Западом тяжелого вооружения.ВС России 26 июля нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, переданных странами НАТО. На широком оперативном пространстве от Харькова до Львова поражены или уничтожены крылатыми и гиперзвуковыми ракетами подземный пункт военного управления под Киевом и центр связи кибервойск ВСУ и НАТО во Львовской области, украинские самолеты Су-24М и склад британских ракет Storm Shadow на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, объекты на аэродроме Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов и военной техники в Одесской области, несколько точек дислокации иностранных наемников в Николаеве, объект критической инфраструктуры в Харькове, где днем ранее горели хранилища с беспилотными "Стрижами" и "Рейсами". Натовские комплексы ПВО в очередной раз продемонстрировали технологическую беспомощность перед российскими высокоточными "Кинжалами", "Искандерами", "Ониксами" и планирующими авиабомбами.Некоторые наблюдатели считают запуск 26 июля сразу более 50 ракет "ударом возмездия" за Крымский мост, это слишком упрощенный подход. Протяженным во времени и пространстве возмездием является само начало и закономерное развитие российской специальной военной операции.Украинская армия более 500 суток находится под огнем — как послушный инструмент агрессивной внешней политики США и НАТО. Очевидная, последовательная и успешная демилитаризация Украины прямо и непосредственно затрагивает экономические интересы, военные арсеналы, само будущее коллективного Запада. И Вашингтон стремится к продолжению конфликта не ради сохранения киевского режима, а во спасение собственной "гегемонии". Поэтому Белый дом готов потратить на украинском ТВД не одну сотню миллиардов долларов, пожертвовать запасами вооружения армии США, всем мобресурсом ВСУ и благополучием прочих европейских лимитрофов (включая страны НАТО).Перспективы освобождения ХарьковаПодразделения ВС России на Купянском направлении 25 июля форсировали реку Жеребец близ Райгородка, освободили села Новоегоровка, Надежда, Сергеевка, и вышли к Харьковской области. Прорыв российских войск на 3 км по фронту и в глубину вызвал в рядах ВСУ панику, а затем хаотичный "отход" (бегство) на 5 км западнее оставленных позиций. Украинское командование лихорадочно пытается восстановить оборонительные позиции восточнее Оскольского водохранилища (севернее которого находится Купянск, западнее — Изюм). Российские подразделения закрепились на новых рубежах, и отбили несколько контратак — противник за минувшие сутки потерял здесь 190 бойцов и 17 единиц бронетехники. Наступление ВС России на Харьков ставит резервы ВСУ "на шпагат", ведь основное направление украинского "контрнаступления" — Запорожское (с целью выхода к Мелитополю и Бердянску). Для активных действий на севере и на юге сил и средств у Киева недостаточно.Под давлением Вашингтона, недовольного темпами и результатами первых 50 суток украинской наступательной активности, ВСУ вчера начали "основную фазу контрнаступления", и только на Ореховском направлении (Запорожье) сосредоточили четыре бригады — до 20 тысяч военнослужащих, 90 танков, 120 РСЗО, 80 артиллерийских орудий и минометов. Американские военные советники рекомендуют украинскому командованию высадить тактические десанты в российском тылу, для этого ВСУ могут задействовать имеющиеся 30 — 60 вертолетов. Цель десанта — испугать российские войска, вызвать панику, однако потери ВСУ при этом будут огромны, а вероятность провала операции оценивается в 70 процентов.Между тем, три батальонных тактических группы из состава бригад стратегического резерва ВСУ 26 июля пытались проломить российскую оборону близ населенного пункта Работино в Запорожской области. Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии отразили все атаки, и уничтожили 22 танка, 10 боевых машин пехоты противника, а также более 100 украинских военнослужащих. Противник откатился на исходные позиции для восстановления боеспособности, и может лишь мечтать о Бердянске и Мелитополе.Американцы поторапливают командование ВСУ по одной простой причине — роста могущества ВС России. За 500 дней СВО Москва успешно перестроила экономику страны, оборонная промышленность в 12 раз увеличила производство боеприпасов. Кратно возросли поставки нового вооружения в войска. Российская армия с каждым днем наращивает боеспособность. РФ всесторонне готовится к "большой войне".Трезвомыслящие западные аналитики считают немедленное выполнение Киевом всех условий Москвы последним шансом для сохранения оставшейся под контролем украинской территории и государственности. Лишь "комплекс превосходства" мешает коллективному Западу объективно оценить украинский конфликт и "риск испепеления Западной Европы". И все же, военные аналитики США уже прогнозируют начало распада НАТО — в 2024 году.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
россия
украина
харьков
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Александр Хроленко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg
Александр Хроленко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/13/36979727_84:0:533:337_1920x0_80_0_0_b9c613399d680906c6255d56d69d7a5b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg
россия возмездие сво всу украина нато запад харьков львов киев ракетные удары storm shadow ракеты вооружения военная техника контрнаступление российская сво
россия возмездие сво всу украина нато запад харьков львов киев ракетные удары storm shadow ракеты вооружения военная техника контрнаступление российская сво
Возмездие — не отдельные удары, а суть российской СВО
Вооруженные силы РФ наносят ракетные удары по объектам ВСУ на всей подконтрольной киевскому режиму территории, и наступают на нескольких участках фронта.
Продвижение особенно заметно на Краснолиманском и Купянском направлениях. Все попытки "контрнаступления" украинской армии подавляются — противник несет огромные потери в живой силе и боевой технике, уничтожено до трети всего поставленного Западом тяжелого вооружения.
ВС России 26 июля нанесли
сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, переданных странами НАТО. На широком оперативном пространстве от Харькова до Львова
поражены или уничтожены крылатыми и гиперзвуковыми ракетами подземный пункт военного управления под Киевом и центр связи кибервойск ВСУ и НАТО во Львовской области, украинские самолеты Су-24М и склад британских ракет Storm Shadow на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, объекты на аэродроме Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов и военной техники в Одесской области, несколько точек дислокации иностранных наемников в Николаеве, объект критической инфраструктуры в Харькове, где днем ранее горели хранилища с беспилотными "Стрижами" и "Рейсами". Натовские комплексы ПВО в очередной раз продемонстрировали технологическую беспомощность перед российскими высокоточными "Кинжалами", "Искандерами", "Ониксами" и планирующими авиабомбами.
Некоторые наблюдатели считают запуск 26 июля сразу более 50 ракет "ударом возмездия" за Крымский мост, это слишком упрощенный подход. Протяженным во времени и пространстве возмездием является само начало и закономерное развитие российской специальной военной операции.
Украинская армия более 500 суток находится под огнем — как послушный инструмент агрессивной внешней политики США и НАТО. Очевидная, последовательная и успешная демилитаризация Украины прямо и непосредственно затрагивает экономические интересы, военные арсеналы, само будущее коллективного Запада. И Вашингтон стремится к продолжению конфликта не ради сохранения киевского режима, а во спасение собственной "гегемонии". Поэтому Белый дом готов потратить на украинском ТВД не одну сотню миллиардов долларов, пожертвовать запасами вооружения армии США, всем мобресурсом ВСУ и благополучием прочих европейских лимитрофов (включая страны НАТО).
Перспективы освобождения Харькова
Подразделения ВС России на Купянском направлении 25 июля форсировали реку Жеребец близ Райгородка, освободили села Новоегоровка, Надежда, Сергеевка, и вышли к Харьковской области. Прорыв российских войск на 3 км по фронту и в глубину вызвал в рядах ВСУ панику, а затем хаотичный "отход" (бегство) на 5 км западнее оставленных позиций. Украинское командование лихорадочно пытается восстановить оборонительные позиции восточнее Оскольского водохранилища (севернее которого находится Купянск, западнее — Изюм). Российские подразделения закрепились на новых рубежах, и отбили несколько контратак — противник за минувшие сутки потерял здесь 190 бойцов и 17 единиц бронетехники. Наступление ВС России на Харьков ставит резервы ВСУ "на шпагат", ведь основное направление украинского "контрнаступления" — Запорожское (с целью выхода к Мелитополю и Бердянску). Для активных действий на севере и на юге сил и средств у Киева недостаточно.
Под давлением Вашингтона, недовольного темпами и результатами первых 50 суток украинской наступательной активности, ВСУ вчера начали "основную фазу контрнаступления", и только на Ореховском направлении (Запорожье) сосредоточили четыре бригады — до 20 тысяч военнослужащих, 90 танков, 120 РСЗО, 80 артиллерийских орудий и минометов. Американские военные советники рекомендуют украинскому командованию высадить тактические десанты в российском тылу, для этого ВСУ могут задействовать имеющиеся 30 — 60 вертолетов. Цель десанта — испугать российские войска, вызвать панику, однако потери ВСУ при этом будут огромны, а вероятность провала операции оценивается в 70 процентов.
Между тем, три батальонных тактических группы из состава бригад стратегического резерва ВСУ 26 июля пытались проломить российскую оборону близ населенного пункта Работино в Запорожской области. Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии отразили
все атаки, и уничтожили 22 танка, 10 боевых машин пехоты противника, а также более 100 украинских военнослужащих. Противник откатился на исходные позиции для восстановления боеспособности, и может лишь мечтать о Бердянске и Мелитополе.
Американцы поторапливают командование ВСУ по одной простой причине — роста могущества ВС России. За 500 дней СВО Москва успешно перестроила экономику
страны, оборонная промышленность в 12 раз увеличила производство боеприпасов. Кратно возросли поставки нового вооружения в войска. Российская армия с каждым днем наращивает боеспособность. РФ всесторонне готовится к "большой войне".
Трезвомыслящие западные аналитики считают
немедленное выполнение Киевом всех условий Москвы последним шансом для сохранения оставшейся под контролем украинской территории и государственности. Лишь "комплекс превосходства" мешает коллективному Западу объективно оценить украинский конфликт и "риск испепеления Западной Европы". И все же, военные аналитики США уже прогнозируют начало распада НАТО — в 2024 году.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko