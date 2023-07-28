Кубок Азии: итоги первого дня выступления дзюдоистов Узбекистана
15:44 28.07.2023 (обновлено: 16:49 28.07.2023)
© НОК УзбекистанаПервый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями
В Ташкенте стартовал открытый Кубок Азии по дзюдо. Соревнования продолжаются.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В первый день соревнований дзюдоисты Узбекистана завоевали золотые медали практически во всех весовых категориях, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаПервый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями
Первый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями
Список победителей и призеров в легкой весовой категории среди юниоров.
Юноши:
-50 кг:
1. Абдулазизхон Шарофиддинов (Узбекистан);
2. Шахриёр Ниёзов (Узбекистан);
3. Мирас Куанишкалиев (Казахстан);
3. Сеитжан Маметов (Казахстан).
1. Абдулазизхон Шарофиддинов (Узбекистан);
2. Шахриёр Ниёзов (Узбекистан);
3. Мирас Куанишкалиев (Казахстан);
3. Сеитжан Маметов (Казахстан).
-55 кг:
1. Мухаммаджон Машарипов (Узбекистан);
2. Арслонбек Юсупбоев (Узбекистан);
3. Дилшод Каримов (Узбекистан);
3. Лоик Кудбудинов (Таджикистан).
1. Мухаммаджон Машарипов (Узбекистан);
2. Арслонбек Юсупбоев (Узбекистан);
3. Дилшод Каримов (Узбекистан);
3. Лоик Кудбудинов (Таджикистан).
-60 кг:
1. Ойбек Раджабов (Узбекистан);
2. Иззатбек Рузиматов (Узбекистан);
3. Ойбек Ахмедов (Узбекистан);
3. Джавохирбек Юсупов (Узбекистан).
1. Ойбек Раджабов (Узбекистан);
2. Иззатбек Рузиматов (Узбекистан);
3. Ойбек Ахмедов (Узбекистан);
3. Джавохирбек Юсупов (Узбекистан).
-66 кг:
1. Мухамедали Закиров (Казахстан);
2. Мухриддин Маруфов (Узбекистан);
3. Ессен Мунгал (Казахстан);
3. Мухаммадин Лоиков (Таджикистан).
1. Мухамедали Закиров (Казахстан);
2. Мухриддин Маруфов (Узбекистан);
3. Ессен Мунгал (Казахстан);
3. Мухаммадин Лоиков (Таджикистан).
Девушки:
-40 кг:
1. Сарвиноз Абдусамадова (Узбекистан);
2. Гуласал Увраимова (Узбекистан);
3. Мубинабону Валижонова (Узбекистан);
3. Дильноза Хамитова (Узбекистан).
1. Сарвиноз Абдусамадова (Узбекистан);
2. Гуласал Увраимова (Узбекистан);
3. Мубинабону Валижонова (Узбекистан);
3. Дильноза Хамитова (Узбекистан).
-44 кг:
1. Лазиза Хайдарова (Узбекистан);
2. Махфира Рузибаева (Узбекистан);
3. Огулжахан Худойназарова (Туркменистан);
3. Рамиляхон Файзуллаева (Узбекистан).
1. Лазиза Хайдарова (Узбекистан);
2. Махфира Рузибаева (Узбекистан);
3. Огулжахан Худойназарова (Туркменистан);
3. Рамиляхон Файзуллаева (Узбекистан).
-48 кг:
1. Сабина Азаматова (Узбекистан);
2. Гулшан Курбондурдиева (Узбекистан);
3. Марджона Отакулова (Узбекистан);
3. Мадина Курбонзода (Таджикистан).
1. Сабина Азаматова (Узбекистан);
2. Гулшан Курбондурдиева (Узбекистан);
3. Марджона Отакулова (Узбекистан);
3. Мадина Курбонзода (Таджикистан).
-52 кг:
1. Райхона Маматова (Узбекистан);
2. Азиза Давронова (Узбекистан);
3. Аидаи Какитаева (Кыргызстан);
3. Иродахон Комилова (Узбекистан).
1. Райхона Маматова (Узбекистан);
2. Азиза Давронова (Узбекистан);
3. Аидаи Какитаева (Кыргызстан);
3. Иродахон Комилова (Узбекистан).
© НОК УзбекистанаПервый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями
Первый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями
Таковы итоги первого дня открытого Кубка Азии по дзюдо, стартовавшего в Ташкенте. Соревнования продолжаются.