https://uz.sputniknews.ru/20230728/kubok-azii-itogi-pervogo-dnya-vystupleniya-dzyudoisty-uzbekistan-37339248.html

Кубок Азии: итоги первого дня выступления дзюдоистов Узбекистана

Кубок Азии: итоги первого дня выступления дзюдоистов Узбекистана

В Ташкенте стартовал открытый Кубок Азии по дзюдо. Соревнования продолжаются

2023-07-28T15:44+0500

2023-07-28T15:44+0500

2023-07-28T16:49+0500

спорт

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В первый день соревнований дзюдоисты Узбекистана завоевали золотые медали практически во всех весовых категориях, сообщает НОК. Список победителей и призеров в легкой весовой категории среди юниоров.Юноши:-50 кг:1. Абдулазизхон Шарофиддинов (Узбекистан);2. Шахриёр Ниёзов (Узбекистан);3. Мирас Куанишкалиев (Казахстан);3. Сеитжан Маметов (Казахстан).-55 кг:1. Мухаммаджон Машарипов (Узбекистан);2. Арслонбек Юсупбоев (Узбекистан);3. Дилшод Каримов (Узбекистан);3. Лоик Кудбудинов (Таджикистан).-60 кг:1. Ойбек Раджабов (Узбекистан);2. Иззатбек Рузиматов (Узбекистан);3. Ойбек Ахмедов (Узбекистан);3. Джавохирбек Юсупов (Узбекистан).-66 кг:1. Мухамедали Закиров (Казахстан);2. Мухриддин Маруфов (Узбекистан);3. Ессен Мунгал (Казахстан);3. Мухаммадин Лоиков (Таджикистан).Девушки:-40 кг:1. Сарвиноз Абдусамадова (Узбекистан);2. Гуласал Увраимова (Узбекистан);3. Мубинабону Валижонова (Узбекистан);3. Дильноза Хамитова (Узбекистан).-44 кг:1. Лазиза Хайдарова (Узбекистан);2. Махфира Рузибаева (Узбекистан);3. Огулжахан Худойназарова (Туркменистан);3. Рамиляхон Файзуллаева (Узбекистан).-48 кг:1. Сабина Азаматова (Узбекистан);2. Гулшан Курбондурдиева (Узбекистан);3. Марджона Отакулова (Узбекистан);3. Мадина Курбонзода (Таджикистан).-52 кг:1. Райхона Маматова (Узбекистан);2. Азиза Давронова (Узбекистан);3. Аидаи Какитаева (Кыргызстан);3. Иродахон Комилова (Узбекистан). Таковы итоги первого дня открытого Кубка Азии по дзюдо, стартовавшего в Ташкенте. Соревнования продолжаются.

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