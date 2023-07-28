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Кубок Азии: итоги первого дня выступления дзюдоистов Узбекистана
Кубок Азии: итоги первого дня выступления дзюдоистов Узбекистана
В Ташкенте стартовал открытый Кубок Азии по дзюдо. Соревнования продолжаются
2023-07-28T15:44+0500
2023-07-28T16:49+0500
спорт
дзюдо
кубок азии
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В первый день соревнований дзюдоисты Узбекистана завоевали золотые медали практически во всех весовых категориях, сообщает НОК. Список победителей и призеров в легкой весовой категории среди юниоров.Юноши:-50 кг:1. Абдулазизхон Шарофиддинов (Узбекистан);2. Шахриёр Ниёзов (Узбекистан);3. Мирас Куанишкалиев (Казахстан);3. Сеитжан Маметов (Казахстан).-55 кг:1. Мухаммаджон Машарипов (Узбекистан);2. Арслонбек Юсупбоев (Узбекистан);3. Дилшод Каримов (Узбекистан);3. Лоик Кудбудинов (Таджикистан).-60 кг:1. Ойбек Раджабов (Узбекистан);2. Иззатбек Рузиматов (Узбекистан);3. Ойбек Ахмедов (Узбекистан);3. Джавохирбек Юсупов (Узбекистан).-66 кг:1. Мухамедали Закиров (Казахстан);2. Мухриддин Маруфов (Узбекистан);3. Ессен Мунгал (Казахстан);3. Мухаммадин Лоиков (Таджикистан).Девушки:-40 кг:1. Сарвиноз Абдусамадова (Узбекистан);2. Гуласал Увраимова (Узбекистан);3. Мубинабону Валижонова (Узбекистан);3. Дильноза Хамитова (Узбекистан).-44 кг:1. Лазиза Хайдарова (Узбекистан);2. Махфира Рузибаева (Узбекистан);3. Огулжахан Худойназарова (Туркменистан);3. Рамиляхон Файзуллаева (Узбекистан).-48 кг:1. Сабина Азаматова (Узбекистан);2. Гулшан Курбондурдиева (Узбекистан);3. Марджона Отакулова (Узбекистан);3. Мадина Курбонзода (Таджикистан).-52 кг:1. Райхона Маматова (Узбекистан);2. Азиза Давронова (Узбекистан);3. Аидаи Какитаева (Кыргызстан);3. Иродахон Комилова (Узбекистан). Таковы итоги первого дня открытого Кубка Азии по дзюдо, стартовавшего в Ташкенте. Соревнования продолжаются.
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узбекистан ташкент кубок азии дзюдо золото золотые медали дзюдоисты весовые категории победители призеры кыргызстан казахстан туркменистан таджикистан
узбекистан ташкент кубок азии дзюдо золото золотые медали дзюдоисты весовые категории победители призеры кыргызстан казахстан туркменистан таджикистан

Кубок Азии: итоги первого дня выступления дзюдоистов Узбекистана

15:44 28.07.2023 (обновлено: 16:49 28.07.2023)
© НОК УзбекистанаПервый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями
Первый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
© НОК Узбекистана
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В Ташкенте стартовал открытый Кубок Азии по дзюдо. Соревнования продолжаются.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В первый день соревнований дзюдоисты Узбекистана завоевали золотые медали практически во всех весовых категориях, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаПервый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями
Первый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
Первый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями
© НОК Узбекистана
Список победителей и призеров в легкой весовой категории среди юниоров.
Юноши:
-50 кг:
1. Абдулазизхон Шарофиддинов (Узбекистан);
2. Шахриёр Ниёзов (Узбекистан);
3. Мирас Куанишкалиев (Казахстан);
3. Сеитжан Маметов (Казахстан).
-55 кг:
1. Мухаммаджон Машарипов (Узбекистан);
2. Арслонбек Юсупбоев (Узбекистан);
3. Дилшод Каримов (Узбекистан);
3. Лоик Кудбудинов (Таджикистан).
-60 кг:
1. Ойбек Раджабов (Узбекистан);
2. Иззатбек Рузиматов (Узбекистан);
3. Ойбек Ахмедов (Узбекистан);
3. Джавохирбек Юсупов (Узбекистан).
-66 кг:
1. Мухамедали Закиров (Казахстан);
2. Мухриддин Маруфов (Узбекистан);
3. Ессен Мунгал (Казахстан);
3. Мухаммадин Лоиков (Таджикистан).
Девушки:
-40 кг:
1. Сарвиноз Абдусамадова (Узбекистан);
2. Гуласал Увраимова (Узбекистан);
3. Мубинабону Валижонова (Узбекистан);
3. Дильноза Хамитова (Узбекистан).
-44 кг:
1. Лазиза Хайдарова (Узбекистан);
2. Махфира Рузибаева (Узбекистан);
3. Огулжахан Худойназарова (Туркменистан);
3. Рамиляхон Файзуллаева (Узбекистан).
-48 кг:
1. Сабина Азаматова (Узбекистан);
2. Гулшан Курбондурдиева (Узбекистан);
3. Марджона Отакулова (Узбекистан);
3. Мадина Курбонзода (Таджикистан).
-52 кг:
1. Райхона Маматова (Узбекистан);
2. Азиза Давронова (Узбекистан);
3. Аидаи Какитаева (Кыргызстан);
3. Иродахон Комилова (Узбекистан).
© НОК УзбекистанаПервый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями
Первый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
Первый день соревнований на Кубке Азии дзюдоисты Узбекистана завершили с золотыми медалями
© НОК Узбекистана
Таковы итоги первого дня открытого Кубка Азии по дзюдо, стартовавшего в Ташкенте. Соревнования продолжаются.
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