https://uz.sputniknews.ru/20230728/mirziyoyev-uvolil-15-rukovoditeley-ovd-prokurorov-37344806.html

Шавкат Мирзиёев уволил 15 начальников ОВД и 5 прокуроров

Шавкат Мирзиёев уволил 15 начальников ОВД и 5 прокуроров

Президент объявил об увольнении некоторых руководителей подразделений внутренних дел и прокуроров из-за плохой работы по сдерживанию преступности

2023-07-28T16:56+0500

2023-07-28T16:56+0500

2023-07-28T17:04+0500

узбекистан

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президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев уволил 15 начальников ОВД и 5 прокуроров, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. В их числе начальники ОВД Сергелийского, Янгихаетского, Шайхантахурского, Гиждуванского, Каганского, Тупраккалинского, Тахтакупырского, Тамдынского, Яккабагского, Алтынсайского, Зафарабадского, Баяутского, Гулистанского, Мингбулакского, Алтынкульского районов.Кроме того, уволены прокуроры Андижанского, Бандиханского, Бувайдинского, Нарпайского и Юнусабадского районов.Глава государства также объявил выговоры первому заместителю генерального прокурора Б. Валиеву, первому заместителю министра внутренних дел Ш. Рахмонову, а также заместителю главы МВД Б. Абдуллаеву, ответственному за организацию работы инспекторов профилактики в махаллях. Им дан трехмесячный испытательный срок.Президент объявил об увольнении ряда руководителей подразделений внутренних дел и прокуроров из-за плохой работы по сдерживанию преступности, отмечается в сообщении. Как заявил президент, все прокуроры и первые заместители начальников УВД областей будут уволены в конце года, "если не сделают для себя соответствующих выводов".

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