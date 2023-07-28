https://uz.sputniknews.ru/20230728/mirziyoyev-uvolil-15-rukovoditeley-ovd-prokurorov-37344806.html
Шавкат Мирзиёев уволил 15 начальников ОВД и 5 прокуроров
Шавкат Мирзиёев уволил 15 начальников ОВД и 5 прокуроров
Президент объявил об увольнении некоторых руководителей подразделений внутренних дел и прокуроров из-за плохой работы по сдерживанию преступности
2023-07-28T16:56+0500
2023-07-28T16:56+0500
2023-07-28T17:04+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев уволил 15 начальников ОВД и 5 прокуроров, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. В их числе начальники ОВД Сергелийского, Янгихаетского, Шайхантахурского, Гиждуванского, Каганского, Тупраккалинского, Тахтакупырского, Тамдынского, Яккабагского, Алтынсайского, Зафарабадского, Баяутского, Гулистанского, Мингбулакского, Алтынкульского районов.Кроме того, уволены прокуроры Андижанского, Бандиханского, Бувайдинского, Нарпайского и Юнусабадского районов.Глава государства также объявил выговоры первому заместителю генерального прокурора Б. Валиеву, первому заместителю министра внутренних дел Ш. Рахмонову, а также заместителю главы МВД Б. Абдуллаеву, ответственному за организацию работы инспекторов профилактики в махаллях. Им дан трехмесячный испытательный срок.Президент объявил об увольнении ряда руководителей подразделений внутренних дел и прокуроров из-за плохой работы по сдерживанию преступности, отмечается в сообщении. Как заявил президент, все прокуроры и первые заместители начальников УВД областей будут уволены в конце года, "если не сделают для себя соответствующих выводов".
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узбекистан ферганская область президент шавкат мирзиёев уволнения выговоры прокуроры руководители овд
узбекистан ферганская область президент шавкат мирзиёев уволнения выговоры прокуроры руководители овд
Шавкат Мирзиёев уволил 15 начальников ОВД и 5 прокуроров
16:56 28.07.2023 (обновлено: 17:04 28.07.2023)
Президент объявил об увольнении некоторых руководителей подразделений внутренних дел и прокуроров из-за плохой работы по сдерживанию преступности.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев уволил 15 начальников ОВД и 5 прокуроров, сообщает пресс-секретарь
президента Шерзод Асадов.
В их числе начальники ОВД Сергелийского, Янгихаетского, Шайхантахурского, Гиждуванского, Каганского, Тупраккалинского, Тахтакупырского, Тамдынского, Яккабагского, Алтынсайского, Зафарабадского, Баяутского, Гулистанского, Мингбулакского, Алтынкульского районов.
Кроме того, уволены прокуроры Андижанского, Бандиханского, Бувайдинского, Нарпайского и Юнусабадского районов.
Глава государства также объявил выговоры первому заместителю генерального прокурора Б. Валиеву, первому заместителю министра внутренних дел Ш. Рахмонову, а также заместителю главы МВД Б. Абдуллаеву, ответственному за организацию работы инспекторов профилактики в махаллях. Им дан трехмесячный испытательный срок.
Президент объявил об увольнении ряда руководителей подразделений внутренних дел и прокуроров из-за плохой работы по сдерживанию преступности, отмечается в сообщении.
Как заявил президент, все прокуроры и первые заместители начальников УВД областей будут уволены в конце года, "если не сделают для себя соответствующих выводов".