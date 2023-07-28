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https://uz.sputniknews.ru/20230728/moskva-bespilotnik-popytka-ataka-unichtojeniye-37319503.html
Москву пытался атаковать беспилотник, его уничтожили
Москву пытался атаковать беспилотник, его уничтожили
Собянин заявил о попытке атаки вражеского БПЛА на Москву, дрон сбили, пострадавших нет.
2023-07-28T09:22+0500
2023-07-28T09:28+0500
в мире
происшествия
москва
россия
атака
беспилотник
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Силы Минобороны уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, разрушений и пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы РФ Сергея Собянина.В понедельник утром он заявил, что около 04.00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Серьезных разрушений не возникло, никто не пострадал. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрывали движение.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Дроны потерпели крушение в результате подавления средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).В начале июля в московской области сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.Ранее Sputnik сообщал о том, что в России разрабатывают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов.
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в мире происшествия москва россия атака беспилотник
в мире происшествия москва россия атака беспилотник

Москву пытался атаковать беспилотник, его уничтожили

09:22 28.07.2023 (обновлено: 09:28 28.07.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Собянин заявил о попытке атаки вражеского БПЛА на Москву, дрон сбили, пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Силы Минобороны уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, разрушений и пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы РФ Сергея Собянина.
"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", — написал Собянин в Telegram-канале.
В понедельник утром он заявил, что около 04.00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Серьезных разрушений не возникло, никто не пострадал. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрывали движение.
Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Дроны потерпели крушение в результате подавления средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).
В начале июля в московской области сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в России разрабатывают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов.
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