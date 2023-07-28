https://uz.sputniknews.ru/20230728/moskva-bespilotnik-popytka-ataka-unichtojeniye-37319503.html

Москву пытался атаковать беспилотник, его уничтожили

Москву пытался атаковать беспилотник, его уничтожили

Собянин заявил о попытке атаки вражеского БПЛА на Москву, дрон сбили, пострадавших нет.

2023-07-28T09:22+0500

2023-07-28T09:22+0500

2023-07-28T09:28+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Силы Минобороны уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, разрушений и пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы РФ Сергея Собянина.В понедельник утром он заявил, что около 04.00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Серьезных разрушений не возникло, никто не пострадал. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрывали движение.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Дроны потерпели крушение в результате подавления средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).В начале июля в московской области сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.Ранее Sputnik сообщал о том, что в России разрабатывают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов.

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